نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض هايبر بنده السعودية على السلع الغذائية حتى نصف السعر خصومات خالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة هايبر بنده السعودية من أكبر المتاجر التي تقدم أقوي العروض والتخفيضات داخل المملكة العربية السعودية لا تعطي المواطن السعودي فرص كبيرة لشراء الكثير من المستلزمات التي يحتاجها في حياته اليومية، كما يقدم هايبر بنده تخفيضات هائلة على جميع أنواع الأجهزة الكهربائية والسلع الغذائية والمنظفات ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، ومستلزمات المدارس بتخفيضات هائلة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على عروض هايبر بنده السعودية على جميع أنواع السلع الغذائية وخصومات هائلة حتى نصف السعر.

عروض هايبر بنده السعودية على جميع أنواع اللحوم

سوف نتعرف على أسعار اللحوم وهى كما يلي:-

يقدم هايبر بنده تخفيضات على أنواع اللحوم سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:- سيقان دجاج التنمية ٤٥٠ جرام سعر الحبة ٨.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ١٣.٩٥ ريال. عجل ربع خلفي سعر الكيلو ٥٤.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ٦٨.٩٥ ريال. اسكالوب بقري برازيلي سعر الكيلو ٣٨.٩٥ ريال بدلاً من ٤٩.٩٥ ريال سعودي. كما يتم عرض رستو بقري برازيلي سعر الكيلو ٣٧.٩٥ ريال بدلاً من ٤٦.٩٥ ريال سعودي. كما يأتي برجر بقري برازيلي سعر الكيلو ٢٤.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ٣٩.٩٥ ريال. نقانق بقري برازيلي سعر الكيلو ٢٥.٩٥ ريال بدلاً من ٣٩.٩٥ ريال سعودي. دجاج طازج التنمية ١٠٠٠ جرام سعر الحبة ١٧.٥٠ ريال سعودي بدلاً من ٢٠.٥٠ ريال سعودي. دجاج التنمية مفروم ٤٥٠ جرام سعر الحبة ٩.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ١٤.٧٥ ريال. ساديا صدور دجاج ٢.٥ جرام سعر الحبة ٦٩.٩٥ ريال بدلاً من ٨٩.٩٥ ريال سعودي. كما يتم عرض صدور دجاج طرية داري سعر الحبة ٤٩.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ٥٨.٩٥ ريال سعودي.

عروض وتخفيضات هايبر Panda السعودية على جميع أنواع الجبن

سوف نتعرف على تخفيضات هايبر بنده على أنواع الجبن وهي كما يلي:-

خليط زبدة غير مملحة إماراتي سعر الكيلو ١٠.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ٢٢.٩٥ ريال.

جبنة قشقوان سولي سعر الكيلو ٣٩.٩٥ ريال بدلاً من ٤٩.٩٥ ريال سعودي.

كما يتم عرض جبنة موزاريلا فرسانا سعر الكيلو ٢٤.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ٤٤.٩٥ ريال سعودي.

تعرض جبنة رومي تشيزا لاند سعر الكيلو ٤٤.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ٥٦.٩٥ ريال سعودي.

لبنة بريزيدن سعر الكيلو ٢١.٩٥ ريال بدلاً من ٣٢.٩٥ ريال سعودي.

كما يتم عرض جبنة حلوم أسترا سعر الكيلو ٣٨.٩٥ ريال بدلاً من ٥٤.٩٥ ريال سعودي.

جبنة فيتا غنم فاليسو سعر الكيلو ٦٢.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ٧٤.٩٥ ريال سعودي.

عروض بنده السعودية على أنواع المعلبات

سوف نتعرف معكم على العروض والخصومات الهائلة التي يقدمها هايبر بنده السعودية على جميع أنواع المعلبات وهى كما يلي:-