نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كنز في بيتك.. إياك أن ترمي زيت القلي المستعمل بعد اليوم له فوائد واستخدامات مدهشة في المقال التالي

عمر شويل - جدة زيت القلي المستعمل، من المعروف أنه لا يمكن استخدام زيت القلي المستعمل، حيث أنه بعد الانتهاء من قلي نوع من الأطعمة يتم وضع باقي الزيت في وعاء، كما يتم تنظيف طاسة القلي، ودائما يشدد الأطباء على تجنب تكرار استخدام زيت القلي المستعمل نظراً للخطورة الصحية التي يتعرض لها الجسم عند تناول هذا الزيت، ولكن تبحث الأمهات عن طرق تساهم في استغلال استخدام هذا الزيت بدلاً من القائه في القمامة، وخاصة لأنه مكلف ورميه يسبب تلوث البيئة.

كيفية الإستفادة من زيت القلي المستعمل

يمكن استخدام زيت القلي المستعمل داخل المنزل في أكثر من طريقة، حيث يعتبر حل ممتاز للصدأ في الاقفال، كما يستخدم في صناعة صابون تنظيف الأواني الذي لا يمكن للأمهات الاستغناء عنه داخل المطبخ، وكذلك يمكن تجميعه وبيعه لمصانع إعادة تدوير المنتجات وبالتالي يحقق أرباح مادية ممتازة، فهو متعدد الاستخدامات داخل المنزل، ويمكن استخدامه في الطرق التالية.

تنظيف الأرضيات من زيوت الحوائط

عند دهان حوائط المنزل يلتصق الزيت بأرضيات المنزل، ونحتاج إلى مادة قوية تساهم في إزالة هذه الزيوت، ويعتبر زيت القلي المستعمل الأفضل والأنسب في حل هذه المشكلة، حيث يتم وضع كمية من زيت القلي المستعمل على الأرضيات وتدليكها بفرشاة حتى يتم إزالة هذا الزيت.

علاج صدأ الاقفال

ترك الأقفال لفترة طويلة دون الاستخدام يسبب صدأ فيها، كما أن كثرة استخدامها ووضعها في أشعة الشمس تسبب كذلك في ظهور الصدأ بداخلها، ويمكن التخلص من هذا الصدأ من خلال وضع كمية من زيت القلي المستعمل داخل هذه الأقفال وتركها حتى تصبح جديدة.

طريقة عمل الصابون السائل من الزيت المستعمل

يستخدم الصابون في تنظيف الأواني وخاصة الأطباق شديدة الاتساخ، لذلك توفره الأمهات بشكل دائم في المطبخ، ويمكن عمل هذا الصابون في المنزل من خلال استخدام زيت القلي المستعمل وتوفير الكثير من المال، حيث يتم وضع لتر من زيت القلي المستعمل على ربع كيلو من الصودا الكاوية ونصف كيلو من الدقيق الأبيض وكوب من عصير الليمون، وتقلب جميع المكونات ويتم وضعها في إناء مناسب حتى يتماسك.