شوف خصم حتى 50 ٪ على منتجات كهربائية مختارة من أسواق Saco

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قلاية هوائية، الماركة: Homix، سعة 16 لتر، القوة الكهربائية 1800 واط، متعددة الوظائف، الضمان سنتان، الجهد الكهربائي 220 فولت، الجهد الكهربائي 220 V، السعة 16 Liter، اللون Silver and Black، النوع Air Fryer، يتميز هذا المنتج ممتاز لقلي، شوي، تحميص وخبز جميع وجباتك المفضلة. من قطع الدجاج المقرمشة إلى البطاطا المقلية، اختر طبقك ودع فراي ديلايت ترضي شهيتك، بسعر 349.00 ريال بدلاً من 469.75 ريال أو قسم فاتورتك على 3 دفعات بقيمة 116.33 ريال بدون فوائد مع تمارا. ماكينة صنع القهوة آلة صنع الكابتشينو، من ديلونجي، تعمل بقوة 1300 واط ديديكا، بلون أسود، سعة1.1 لتر، ضغط المضخة 15بار وهو يخمر القهوة ذات درجة احترافية بسرعة مع كريما غنية في الأعلى، الجهد الكهربائي 220-240 فولت، مادة الصنع ستانلس ستيل، التردد 50/60هرتز، اللون أسود، العمق 330 سم، مفتاح تشغيل وإيقاف بسيط وعناصر تحكم أخرى لسهولة الأستخدام، تتضمن مؤشر مستوى الماء لراحة إضافية، منتج سهل الاستخدام بمفتاح تشغيل وإيقاف بسيط وعناصر تحكم أخرى، بسعر 949.00 ريال بدلاً من 1.199 ريال أو قسم فاتورتك على 3 دفعات بقيمة 316.33 ريال.

مكواة كبس بخار كهربائية مع حامل، تعمل بالضغط، بقدرة 1880 واط، من هوميكس طراز SP-810AL-134، اللون أبيض، الطول 86 سم، بلد المنشأ الصين، تعمل ألواح الكي السيراميكية على توزيع البخار بالتساوي لإزالة التجاعيد بكفاءة، توفر وضع الكي الجاف للاستخدام مع الملابس الثقيلة، خفيفة الوزن وضغيرة الحجم لسهولة النقل، المقبض القابل للطي يضمن الضغط بقوة، الضمان لمدة عامين، تتميز بألواح كي سيراميكية توزع البخار بالتساوي في دفعات قوية لتوفير أداء فعال في إزالة التجاعيد، بسعر 1.099ريال بدلاً من 1399.00 ريال أو قسم فاتورتك على 3 دفعات بقيمة 366.33 ريال.

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