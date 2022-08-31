شوف عروض العودة للمدارس من Saco على أفضل العروض على منتجات العناية الشخصية بخصم 33 %

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عمر شويل - جدة تهتم الكثير من الفتيات والسيدات بأنفسهم سواء كانوا جالسين بالمنزل أو بخارجة، فتبحث كل منهم عن أفضل العروض على منتجات العناية الشخصية المختارة، فمتجر Saco يبهر الجميع ويفاجئهم سواء السيدات أو الرجال بأحدث العروض بمناسبة العودة للمدارس تقدم خصومات كبري تصل إلى 33 % على أجهزة العناية الشخصية وتوفر 1000 منتج متنوع حيث تترك لكم الخيار في أقتناء ما تبحثون عنه. عروض العودة للمدارس من Saco بخصم 33 % ماكينة حلاقة الجسم سلسلة 3000 تتميز بمقاومتها للماء، ماركة فيليبس، متوفرة باللونين اسود ورمادي، تتميز قابلة للغسيل، وتستخدم جاف ورطب، مصنوعة من البلاستيك والمعدن مصنوعة من مواد عالية الجودة لتعزيز المتان، تستخدم للعناية الجسم بأكمله، الطول 2.9 انش، مثالية لقص شعر الجسم وحلقه بسهولة، يوفر المقبض المريح قبضة محكمة، يضمن أقصى قدر من الراحة لبشرتك، تتيح لك استخدامًا متينًا وموثوقًا به، تتميز بشفرة صغيرة لسهولة تشذيب وحلاقة شعر الجسم، يوفر مقبضها المريح قبضة محكمة، مما يمنع فرص الانزلاق العرضي، بفضل تصميمه المريح، يضمن هذا الجهاز أقصى درجات الراحة لبشرتك. سعر الجهاز 149.00 ريال بدلاً من 179.75 ريال أو قسم فاتورتك على 3 دفعات بقيمة 49.66 ريال بدون فوائد من تمارا بضمان أضافي مجاني.

ماكينة قص الشعر ديلوكس مع 18 ملحق، الألوان فضي واسود، 19 قطعة، تتميز حجم صغير لسهولة التخزين، شفرة المواد الفولاذ المقاوم للصدأ، مصنوعة من مواد عالية الجودة لتعزيز المتان، جهد الإدخال الكهربي 230 فولت، عدد رؤوس الحلاقة 3 قطع، المادة الصنع ستانلس ستيل، الوزن الماكينة 2 كيلو، صناعة الصين، يمكن تخزين هذه الملحقات بشكل آمن وسهل في حقيبة صغيرة، بسعر 99.00 ريال بدلاً من 149.75 ريال أو قسم فاتورتك على 3 دفعات بقيمة 33.00 ريال بدون فوائد تمارا.

مصفف شعر بالهواء اسنشال كير، ماركة فيليبس تتميز إمكانية ضبط درجة الحرارة، محتويات العلبة 4 ملحقات، طول الكيبل 1.8 متر، جهد الإدخال الكهربي 220-240 فولت، الطول 6 سم، الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق)

20.2 × 32.8 × 6 سم، بلد المنشأ الصين، مقبض مريح يضمن يضمن إمساكه بسلاسة، مصمم لتجفيف الشعر وتصفيفه في نفس الوقت، مثالي للاستخدام في المنزل، يتميز بملحقات مختلفة للمساعدة في تصفيف الشعر.، بسعر 149.00ريال بدلاً من 199.75 ريال أو قسم فاتورتك على 3 دفعات بقيمة 49.66 ريال

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