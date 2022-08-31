نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أسواق العثيم تواصل طرح عروضها الرائعة بمناسبة العودة للدراسة تخفيضات خيالية حتى 6 سبتمبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت أسواق العثيم في السعودية عن طرح أحدث عروضها الترويجية تحت عنوان العودة للدراسة، وذلك فى إشارة إلى بدء العام الدراسي الجديد 1444 في المملكة، والذي بدء الفصل الدرسي الأول منه اعتباراً من يوم الأحد الماضي الموافق 28 أغسطس 2022، وسوف يتخلل الفصل الدراسي الأول إجازة اليوم الوطني السعودي وإجازات مطولة بالإضافة إلى إجازة نهاية الفصل الدراسي.

أسواق العثيم تواصل طرح عروضها الرائعة بمناسبة العودة للدراسة تخفيضات خيالية حتى 6 سبتمبر على أغلب السلع والمنتجات:-

العرض الجديد من العثيم يبدأ اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 31 أغسطس 2022، وينتهي يوم الثلاثاء الموافق 6 أغسطس المقبل، وتتضمن مجلة العروض الجديدة من العثيم كافة السلع والمنتجات التي تحتاج إليها الأسر خلال العام الدراسي سواء من شنط مدرسية ومستلزمات وأدوات مدرسية وسلع غذائية من أجبان وألبان وزبادي وغيرها من السلع اللازمة لعمل سندوتشات للطلاب قبل الذهاب إلى المدرسة، ويمكن التعرف على كل أنواع السلع المطروحة في العرض الجديد من خلال تصفح مجلة العروض التالية:-

وهناك بعض الاعتبارات التي يجب على الأسرة التي تقوم بشراء احتياجاتها من أسواق العثيم والتي تنتشر في أغلب مناطق المملكة، بالإضافة إلى تواجد فروع لها فى خارج المملكة مثل جمهورية مصر العربية، وهذه الاعتبارات هي:-

أن كافة السلع المطروحة ذات جودة مضمونة وبأسعار لا يمكن أن يجدها المشتري في الأسواق الخارجية.

يجب ترتيب أولياء الشراء، حيث يجب على المشتري تحديد أولويات الشراء أي يقوم بشراء السلع التي تأتي في المرتبة الأولى بالنسبة لأهمية تلك السلع لأسرته.

أن كافة السلع بتخفيضات وخصومات حقيقية وليست خيالية.

يجب التسرع فى اتخاذ قرار الشراء حيث أن التأخر عن الشراء يمكن أن يفوت على المشتري العروض، حيث أن بعض العروض تنفذ بسرعة بمجرد افتتاح الفروع.

أن كافة السلع والمنتجات المطروحة فى العروض عليها خصومات أكثر من رائعة، تجعل من عملية الشراء متعة حقيقية.

وتعمل أسواق العثيم على توفير احتياجات المواطنين في المملكة من خلال ما تقدمه من عروض أسبوعية وعروض الطازج والعروض التي يتم طرحها في المناسبات، خاصة احتفالات اليوم الوطني السعودي، والذي قارب على الاحتفال به، حيث سوف يتم الاحتفال باليوم الوطني السعودي خلال شهر سبتمبر المقبل وبالتحديد يومي 21 و22 سبتمبر.