سواد 10 سنين نظيفه في ثواني.. تنظيف طاسة القلي المحروقة بمكون في مطبخك وإعادتها كالجديدة تماما بدون دعك أو فرك 

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عمر شويل - جدة تنظيف طاسة القلي المحروقة، غالباً ما تتعرض طاسات وأواني القلي للحرق وتكوين طبقات سوداء يكون من الصعب التخلص منها بطرق الغسيل التقليدية، بما لا يعرضها للخدش أو إزالة الطبقة الخارجية منها، وقد ظهرت الكثير من الطرق والوسائل التي تمكن ربة المنزل من التخلص من البقع والدهون المتراكمة بطاسات القلي بأقل وقت وجهد ممكن، من خلال الاستعانة ببعض المكونات والعناصر الطبيعية المنزلية. تنظيف طاسة القلي المحروقة المكونات كوب من الماء.

كوب واحد من الخل الأبيض.

ملعقة كبيرة من الكركديه الناشف.

عصير ليمونة متوسطة الحجم. طريقة التنظيف نقوم بسكب الماء والخل معاً في إناء واحد مناسب الحجم.

ثم نقوم بإضافة الكركديه الناشف وعصير الليمون إلى خليط الماء والخل معاً، ومزج جميع المكونات معاً بشكل جيد.

نرفع الإناء الذي يحوي جميع المكونات على النار، وننتظر حتى يصل الخليط الناتج إلى درجة الغليان.

نرفع الخليط من على النار، ثم نقوم بوضع الطاسة المحروقة في الإناء الذي يحوي الخليط، ونتركها منقوعة لمدة ربع ساعة.

نقوم بفرك البقع والأوساخ الملتصقة بسطح الطاسة باستخدام ليفة غسيل الصحون.

نغسل الطاسة بالماء الفاتر، ونكرر عملية فركها حتى تزول جميع الدهون المتراكمة بها.

ولكن احرصي عزيزتي على تنظيف الزيوت والأوساخ الموجودة بأواني وطاسات القلي أولاً بأول، حتى لا تتراك الدهون والبقع، وتصبح صعبة التفتيت. طريقة تنظيف طاسة القلي المحروقة بكل سهولة كوب من الماء الساخن.

كوب من الخل الأبيض.

كوب من سائل غسيل الأطباق.

3 ملاعق من صودا الخبز. طريقة التنظيف أضيفي الخل والماء في وعاء يصلح لوضعه على النار، واخلطيهما معاً بشكل جيد.

ضعي الوعاء على النار، ثم ضعي الطاسة بداخل الوعاء.

انتظري حتى يصل الخليط الناتج إلى درجة الغليان، وانتظري بعدها بعض الوقت.

نرفع الوعاء من على النار.

ومن ثم ابدئي بفرك الطاسة المتسخة بواسطة سلك المواعين، حتى تتخلصي من الطبقة السوداء أو طبقة الدهون العالقة بالطاسة.

نغسل الطاسة بالماء الجاري، ومن نغسلها بصابون غسيل الصحون، ونعيد شطفها بالماء الفاتر.

وستجدين أن الطاسة أصبحبت نظيفة تماماً من أي بقع سوداء أو دهون، وعاد شكلها وكأنها جديدة تماماً.

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