انت الان تتابع خبر طريقة عمل كيكة التايجر.. حضريها للفطار أو العشاء طعمها لذيذ وخفيف والان مع التفاصيل

مكونات كيكة التايجر من المطبخ

ثلاث أكواب دقيق مطحون.

كوب ونصف سكر.

ثلاث أرباع كوب زيت نباتي.

ثلاث بيضات.

ثلاث ملاعق كبيرة كاكاو خام.

اثنان ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة ملح.

طريقة عمل كيكة التايجر للشيف نجلاء الشرشابي

قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 مئوية. واستعملي المضرب الكهربائي واخلطي البيض مع السكر حتى يصبح خليط هش وذو اللون الفاتح، وضعي عليهم الفانيليا والزيت واخلطيهم مرة أخرى جيداً. وقسمي العجين لنصفين نصف ضعي عليه الكاكاو الخام واخلطيه فيه جيداً، والنصف الأخر اتركيه أبيض. احضري قالب الكيك وضعي فيه المادة الدهنية وعليه رشة دقيق بسيطة. وقومي بوضع كمية من الخليط الأبيض في منتصف القالب ثم كمية من المزيج الذي يوجد عليه الكاكاو. وأعيدى الخطوة من جديد حتى تنتهي الكمية، وضعي القالب في الفرن لحوالي 40 دقيقة إلى أن تنضج تماماً. وخرجي القالب واتركي الكيك يبرد ثم قطعية وقدميها في الطبق المخصص للتقديم.

رياض - احمد صلاح - تنقب ربات المنازل في الوقت الحالي عن طريقة عمل كيكة التايجر، وذلك لأنهم من أسهل وألذ الأكلات التي تقدم إما في الإفطار أو العشاء بجانب أي مشروع، ويحب تناولها بشكل مستمر الكبار والأطفال.