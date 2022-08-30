انت الان تتابع خبر طريقة عمل مولتن كيك.. بركان الشوكولاتة فيها هيبهر ولادك وهيحبوا يحلوا بيها والان مع التفاصيل

طريقة عمل مولتن كيك

زمن التحضير: ساعة ونصف تقريبا

السعرات الحرارية في القطعة: 390 للقطعة المتوسطة

عدد الأفراد: 6 أفراد

مكونات عمل مولتن كيك

رياض - احمد صلاح - تعد حلوىواحدة من الحلويات الغربية الشهيرة، ويعود أصلها إلى أوروبا ويقال أنها فرنسية في حين أن هنالك شيفات يقولون أن أصلها يعود لبلجيكا أو سويسرا باعتبارهم رواد صناعة الشوكولاتة في أوروبا والعالم أجمع، وهي عبارة عن قطعة من الكيك الهشة من الداخل يتم قطعها بسكين لتنهار منها الشوكولاتة الذائبة، يام خبزها من الأساس بطريقة تجعل الطبقة الخارجية تنضج بينما الداخلية تبقى سائلة ذات قوام ناعم جدًا، في هذا المقال سوف نشارك معكم أهم الخطوات والمراحل اللازمة لنجاحها مع المقادير والمكونات.

هذه المكونات تكفي لإعداد قطعة متوسطة تقريبًا، يمكن لك أن تحفظيها في الثلاجة لعدة أيام بعد ان تخبزيها، قومي بمضاعفة المكونات لتصنعي عدد قطع أكثر

2 ملعقة كبيرة دقيق

نصف كوب زبدة

كوب من الشوكولاتة

بيض عدد 3

ثلاث ملاعق سكر باودر

ملعقة صغيرة فانيلا

طريقة تحضير مولتن كيك

في حمام بخار تذاب الشيكولاتة

ثم في خلاط نضع البيض والسكر ونخلط حتى نحصل على قوام كريمي تماما

نضيف الشيكولاتة ثم الطحين إلى الخليط ونقلب

في قالب المولتن الخاص نصب الحليط ونخبزه مثل اي كيك عادي لكن لمدة 15 د فقط

بعد ان يخرج نتركه يبرد ونرشه بالسكر الباودر للتزيين

بالهناء والشفاء