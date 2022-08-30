طريقة عمل مكرونة بالجمبري والوايت صوص.. لذيذة ومليانة فوايد لأطفالك

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طريقة عمل مكرونة بالجمبري والوايت صوص

مدة التحضير: 45 دقيقة

عدد الأفراد: 5 أفراد

السعرات الحرارية في كل حصة: تقريبًا 600-700 سعرة حرارية

مكونات عمل مكرونة بالجمبري والوايت صوص

نصف كيس مكرونة سباجيتي

كوب وايت صوص كامل الدسم

ملح، فلفل، بابريكا مدخنة

زبدة، زيت زيتون

سمسم، بقدونس (للتزيين)

نصف كيلو جمبري منظف وجاهز

ثلاث فصوص ثوم

طريقة تحضير مكرونة بالجمبري والوايت صوص

في مقلاة غير لاصقة يتم تشويح قطع الجمبري مع الزبدة والثوم

في هذه الأثناء تسلق المكرونة

بعد استواء المكرونة تضاف مع الوايت صوص

تترك ربع ساعة على نار هادئة

تسكب وتزين بالسمسم والبقدونس

رياض - احمد صلاح - إليكيمكن أن تعديها كوجبة غداء او فطور لعائلتك خاصة في موسم الصيف، ذلك لأنها تقدم باردة مع صوص أبيض مضاف غليها قطع الجمبري الطازجة، لذلك هي طبق متكامل عالي الفوائد منخفض السعرات، قد تصلح لك كوجبة متكاملة اثناء الدايت لكن هنا ننصحك بإضافة فقط الجمبري بدون الكثير من الوايت صوص الذي يحتوي على الكثير من السعرات الحرارية، في مقالنا هذا سوف نشاركك طريقة المكرونة بالوايت صوص على طريقة الشيف الشربيني عبر قناة سي بي سي سفرة.

بالهناء والشفاء