انت الان تتابع خبر اشتراكات مترو الأنفاق .. وفر وقتك وزحمة الموصلات وروح اشترك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يسعي عدد كبير من طلاب المدارس والجامعات في معرفة شروط وإجراءات وكيفية استخراج اشتراكات مترو الأنفاق، حيث يعتمد عليه كثير من الطلبة والطالبات في الذهاب إلي المدارس أو الجامعات الموجود في نظاق خط سيره ، حيث أن يقوم بتوفير الكثير من الوقت في ظل وجود كثافات مرورية في الكثير من الشوارع.

وارتفعت عمليات البحث عن اشتراكات مترو الأنفاق خلال الساعات الماضية خاضة اقترب موعد انطلاق العام الدارسي الجديد سواء للتعليم ما قبل الجامعي أو التعليم الجامعي، حيث أعلنتا وزارتي التربية والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي عند بدء الدراسة يوم السبت الموافق 1 أكتوبر في جميع مدارس وجامعات جمهورية مصر العربية.

كيفية استخراج اشتراكات مترو الأنفاق: