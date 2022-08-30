شوف عروض العثيم تقدم أقوى العروض بمناسبة العودة للمدارس على مختلف السلع لا تفوتها ALOthaim

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عمر شويل - جدة عروض العثيم مول توفر المئات من المنتجات بأسعار مميزة ومهمة جداً وضرورية في الحياة بشكل كبير. لذلك تسعى دائما فروع العثيم مول على توفير كل ما يحتاج إليه البيت السعودي وتوفر كل ما تحتاج إليه كل أم من سلع غذائية مهمة تساعدها في عمل مختلف الأكلات الضرورية التي تحتوي على كل العناصر الغذائية الضرورية بخصومات مذهلة. فمن خلال مجلة لولو هايبر المميزة نقدم لكم أقوى العروض علة مختلف السلع الغذائية، وكذلك مختلف الأجهزة بمناسبة العودة للمدارس لا تفوت العرض. أقوى عروض العثيم مول على السلع الغذائية بخصومات مميزة لا تفوتها اشتري سكر الأسرة، للكيس بوزن 10 كيلو جرام بسعر 27.95 ريال سعودي، كما أنه متوفر لكل عميل 2 كيس. بسعر 27.95 ريال بدلاً من 34.95 ريال سعودي. احصل على خصم 22 ريال على أرز الوليمة مزة بسمتي، للكيس بوزن 10 كيلو جرام، بسعر 62.95 ريال بدلاً من 84.95 ريال سعودي. يمكن لكل عميل الحصول على 2 كيس.

تخفيضات العثيم المذهلة على الخضراوات والجبن





اشتري كيلو من جبن فريكو ايدام معتدل، للكيلو بسعر 39.95 ريال سعودي.

متوفر مربى تين شامي، للكيلو بسعر 17.95 ريال سعودي.

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