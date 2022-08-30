نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف لولو ماركت عروض رهيبة وجوائز كبرى 300 رابح مع هايبر لولو في المقال التالي

عمر شويل - جدة استمتع بالطعم الرائع لكثير من المأكولات مع مهرجان عالم المأكولات داخل فروع لولو ماركت. يتميز المهرجان بوجود أصناف من مختلف دول العالم. مع وجود تخفيضات كبيرة وأسعار ممتازة. كما يمكنك أن تكون أحد الرابحين مع المسابقات التي يقدمها هايبر لولو والتي على رأسها مسابقة الشيف الصغير التي ينظمها لولو هايبر للموهوبين من الأطفال في مجال الطهي. وتبدأ المسابقة من يوم الأربعاء 31 أغسطس حتى يوم 13 سبتمبر. كما يمكن للرابحين الحصول على عدد من الجوائز وقسائم شرائية قيمة.

لولو ماركت

إذا كنت من عشاق منتجات شركة ساديا المتميزة التي تقدم أصناف متعددة من المأكولات المعدة للطهي، فإن لولو هايبر ماركت يعرض لك اكثر من منتج من منتجات الشركة بأسعار تنافسية.

تستطيع شراء كيس من صدور دجاج ساديا وزن 2.5 كيلو جرام. مقابل 59.95 ريال بدلاً من 86.95 ريال وتوفير مبلغ 27 ريال سعودي. توجد العديد من الوصفات التي يمكنك إعدادها من هذا الصنف مثل شاورما الدجاج، كاساديا الدجاج ووجبة النجرسكو الشهية فضلاً عن الكثير من الوصفات.

احصل على قوانص/ أكباد دجاج ساديا وزن 450 غرام. بسعر 4.95 ريال فقط للحبة بدلاً من 6.75 ريال.

وفري 35.05 ريال عند شراء حبة من دجاج ساديا المجمد كرتون يحتوي على عشر حبات وزن الحبة 1300 غرام. يباع مقابل 173.95 ريال بدلاً من 209 ريال سعودي.

بازلاء خضراء/ فاصوليا خضراء مقطعة/ خضار مشكل مع ذرة وزن 900 غرام من ساديا. سعر الحبة 7.95 ريال بدلاً من 15.75 ريال.

عروض لولو

سمك السلمون من أكثر أنواع الأسماك التي تمد الجسم بفوائد عديدة على رأسها أحماض الأوميجا 3. يمكنك الحصول على فيليه سمك السلمون أمريكانا وزن الحبة 462 جرام مقابل 47.95 ريال بدلاً من 89.95 ريال.

أصابع الدجاج والجبنة وزن 250 جرام الكبير احصل على عبوتين منها. مقابل 10.95 ريال بدلاً من 17.5 ريال سعودي.

سيارا صدور دجاج طرية قطع مثالية سعر الحبة 37.95 ريال بدلاً من 59.95 ريال. بخصم قدره 22 ريال سعودي.

لولو هايبر ماركت

وفري 4.55 ريال عند شراء زيت الطبخ والقلي حياة/ صني زيت الطبخ عبوة 1.5 لتر مقابل 14.95 ريال بدلاً من 19.5 ريال سعودي.

أرز مصري جرين فارمز وزن 5 كيلو جرام. اشتري الكيس بسعر 27.5 ريال سعودي بدلاً من 36.95 ريال بخصم قدره 9.45 ريال.