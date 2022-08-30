شوف عروض اكسترا للجوالات والإلكترونيات بالتقسيط في السعودية extra بخصم حتى 69%

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا للجوالات والإلكترونيات في السعودية تضم مختلف الماركات الشهيرة بأسعار مناسبة مقدمة لعملاء المملكة، كما يقدم المتجر خصم جبار مطروح لمدة محددة وصل إلى 69%، وأيضًا متاح حاليًا شراء المعروضات بخاصية تقسيط اكسترا extra المميزة، مع خدمة التوصيل المنزلي عند الشراء من الموقع الرسمي.

عروض اكسترا للجوالات والإلكترونيات بالتقسيط في السعودية extra بخصم حتى 69%

تخفيضات اكسترا على اسعار الجوالات والإلكترونيات شهدت خصم كبير على مختلف الأجهزة الذكية، والتي تضم خاصية الشراء بالتقسيط بمبلغ شهري يسدد على دفعات، كما يقدم المتجر الإلكتروني خصم أضافي قدره 10% لحاملي بطاقات الإئتمان في السعودية، هذا ونتناول في التالي أسعار الأجهزة المنزلية، وأجهزة اللابتوب، والجوالات الذكية بخصم حتى 69%

عروض اكسترا للجوالات

تحتوي مختلف متاجر السعودية على العدبد من أنواع الجوالات، مابين المرتفع في السعر ذو التقنيات الأحدث، والجوالات العملية ذات السعر الإقتصادي المناسبة للإستخدام اليومي، وفي التالي نقدم أسعار الجوالات على موقع اكسترا اون لاين التي تشمل جوالات ايفون iphone وهواوي وسامسونج وشاومي وهونر.

تقسيط اكسترا

تحفيضات أجهزة اللاب توب لاقت رواجًا كبيرا لدى فروع إكستر السعودية، حيث يسعى كلاً منا إلى إمتلاك جهاز كمبيوتر محمول مثالي للإستخدام اليومي لمختلف الأغراض الحياتية، لذا نستعرض معكم أسعار أجهزة اللابتوب من هواوي huawei واسوس وايسر، مع أجهزة من شركة مايكروسوفت microsoft المعروفة، بالإضافة إلى أقوى الأجهزة من شركة لينوفو lenovo الشهيرة.

تخفيضات اكسترا extra

تعد الأجهزة المنزلية الكهربائية هي أول ما يخطر ببال الفرد منا عند تجهيزه لمنزله الجديد، ونقصد بهذا أجهزة الغسالات والثلاجات الحديثة، ويشمل extra اكسترا عروض خاصة على أجهزة توشيبا toshiba وال جي وهيتاشي، وكاندي، وكلاس برو، وهاير، حيث تجدون الخصومات في التالي بنسبة وصلت إلى 47%.

سردنا لكم اليوم أحدث ما قدمت متاجر اكسترا من عروض حصرية على أسعار الجوالات، والأجهزة المنزلية، واللابتوب، حيث يمكن شراء الأجهزة بالتقسيط بالتعانل مع المتجر، مع خصم إضافي عند الشراء، وليصلكم منا كل جدبد تابعونا يوميًا للمزيد من المقالات الخاصة بكل المجالات التي تهمكم.