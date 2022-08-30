نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم السعودية على المنظفات وأدوات العناية الشخصية وحفائض الأطفال خلال أول سبتمبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم السعودية تنافس كل العروض في المملكة العربية السعودية، حيث تبدأ العروض من نهاية شهر أغسطس وحتى أول أيام من شهر سبتمبر، حيث تشمل هذه العروض على جميع أدوات العناية الشخصية بالبشرة، والشعر، ولظالجسم، بالإضافة إلى عروضهم على أسعار حفائض الأطفال بمختلف أنواعها وأحجامها وأسعارها، وتخفيضات أخرى على أسعار منظفات المنزل كاملة، وغيرهم من خصومات على منتجات أخرى، وإليكم تفاصيل عروض هذا الأسبوع…..

عروض العثيم السعودية حتى نفاذ الكمية offers

توجد بفروع العثيم هايبر ماركت Al othaim hyper market عدة خصومات حصرية على أسعار: حفائض بامبرز كلوت بأحجامها المختلفة، وخصم آخر على سعر حفائض بامبرز العادية، بالإضافة إلى عروض العثيم على حفائض بامبرز الليلية، وتخفيض آخر على سعر ملين داوني نسيم الوادي، وتخفيض آخر على سعر معطر داوني نسيم الوادي، وتخفيض آخر على عبوات حفائض أولويز الليلية الناعمة، وتخفيض آخر على سعر فوط القطن الصحية من أولويز always، ومعطر جو فابريز، كما يوجد بالفروع شامبو بانتين بسعر مميز.

عروض العثيم هايبر ماركت في السعودية Al othaim

تنزيلات وخصومات العثيم لا تنتهي، وخاصة في هذه الفترة بمناسبة العودة للمدارس، وتشمل: خصم مميز على سعر معجون الأسنان من كلوس أب، والجل المعقم المتكامل من لايفبوي Lifebouy، ولديهم في الفروع شامبو كلير الرجالي ضد تساقط الشعر، وعرض آخر على سعر زيت الشعر من فازلين تونك، ويوجد أيضاً سائل استحمام لوكس الرومانسية بسعر مميز، وصابون يد دوف Dove المغذي بعمق، وشامبو التغذية والتجديد من تريسمي، ولديهم أيضاً عروض على أسعار عبوات صابون اليد بالعسل والجلسرين من لايفوي، وعرض آخر على سعر شامبو صانسيلك الناعم الإنسيابي، ولوشن فازلين بإشراقة الكاكاو.

تنزيلات وعروض العثيم هايبر ماركت

توجد أيضاً بفروع العثيم السعودية خصومات مميزة على أسعار: صابون أومو الأزرق 5 كجم، وتخفيض آخر على سعر صابون دوف الوردي، وكريم الفيتامين من فير آند لافلي، بالإضافة إلى صابون اليد من لةكس بلمسة مخملية، وتخفيضات أخرى على أسعار منظفات المنزل كاملة لفترة محدودة.