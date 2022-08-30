شوف اقوي عروض العثيم الأسبوعية خصومات وتخفيضات هائلة على جميع المنتجات والسلع اغتنم فرصتك

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عمر شويل - جدة تعرفوا على آخر عروض العثيم الأسبوعية المقدمة لنهاية شهر أغسطس الجاري بخصم يصل إلى 60% على كل المنتجات المتوفرة في الماركت، تعتبر مجموعة أسواق عبد الله العثيم هي من السلاسل التجارية الشهيرة جدًا والتي حازت على مكانة كبيرة منذ نشأتها ولكنها تتمتع الآن بشهرة واسعة جدًا في كل مناطق المملكة العربية السعودية وفي المناطق الأخرى التي لها فروع فيها وخاصة بعد أن تم غلق بعض فروع ماركت بنده في بعض محافظات المملكة. آخر عروض العثيم الأسبوعية بخصم 60% 2 كيلو جرام من الليمون الفيتنامي سعرهما 6.95 ريال سعودي بعد الخصم.

أما سعر 2 كيلو جرام من البرتقال أبو صرة فأصبح بعد الخصم 5.75 ريال سعودي.

البصل الأبيض يبلغ سعر 2 كيلو جرام منه حوالي 4.95 ريال سعودي.

أما الكيلو جرام الواحد من التفاح الأصفر سعره يبلغ 5.75 ريال سعودي.

سعر الكيلو جرام الواحد من الموز يبلغ 3.75 ريال سعودي.

الأفوكادو بلغ سعر الكيلو جرام الواحد منه حوالي 8.95 ريال سعودي.

العنب الأسود سعر الكيلو جرام منه وصل إلى حوالي 5.95 ريال سعودي.

كيلو جرام + كيلو جرام مجاني من الكلمنتينا سعرهما يبلغ حوالي 8.95 ريال سعودي.

الفلفل الأخضر البارد سعر الكيلو جرام الواحد منه يبلغ 5.75 ريال سعودي.

صندوق الثوم الشبك سعر الكيلو جرام منه وصل إلى حوالي 1.75 ريال سعودي. Tweets by OthaimMarkets عروض العثيم على المنتجات الغذائية 30 أغسطس علبة عصير المراعي الواحدة سعرها وصل إلى 7.75 ريال سعودي وزن 1.4 لتر.

كيلو جرام من البسبوسة بالسمن البلدي سعرها وصل إلى 22 ونصف ريال سعودي.

زبدة لورياك وزن 100 جرام وغير مالحة سعر العلبتين 7 ونصف ريال سعودي.

حبة كيكة الغابة السوداء حجم صغير سعرها انخفض إلى 22 ونصف ريال سعودي.

1 لتر من كريمة دانا للطبخ سعرها انخفض إلى 10.95 ريال سعودي.

اساور عادي مضاف عليه سمسم وزن 450 جرام سعره وصل إلى حوالي 9.95 ريال سعودي.

برطمان 500 جرام من حبوب الهيل الأخضر سعره انخفض إلى 38.95 ريال سعودي.

السميد الخشن سعر الكيلو جرام الواحد منه وصل إلى 5.75 ريال سعودي.

الفول السوري سعر الكيلو جرام منه وصل إلى 9.95 ريال سعودي.

الكيلو جرام من القهوة العربي سعرها بلغ 45.95 ريال سعودي.

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