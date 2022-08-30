شوف أقوى عروض من لولو هايبر ماركت في هذا الأسبوع

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عمر شويل - جدة أقوى عروض من لولو هايبر ماركت، يقدم لولو هايبر ماركت في هذا الأسبوع أقوى الخصومات المتميزة على جميع مقاضيك الشهرية وجميع احتياجات أسرتك وتشكيلة متنوعة من المنتجات المتميزة وذات الجودة العالية، حيث يمكنك الحصول على اللحوم الحمراء الطازجة، وتشكيلة متنوعة من الأسماك تصل إلى 70 نوع يوميا، والفواكه الطازجة والخضروات، ومنتجات الألبان، والعديد من المنتجات الأخرى بأسعار تنافسية، كما يمكنك الحصول على الأجهزة الكهربائية والعاب الأطفال، وأواني الطهي، ومستلزمات العناية الشخصية كل ذلك وأكثر تجدونه بأقوى الخصومات في هايبر لولو، وتكون العروض سارية من 28 أغسطس إلى 3 سبتمبر. أقوى عروض من لولو هايبر ماركت قم بالحصول على روبيان مزارع طازج حجم وسط طازج فقط بسعر 25.95 ريال سعودي بدلا من 32.95 ريال للكيلو. احصل أيضا على روبيان وردي مطبوخ فقط بسعر 28.90 ريال بدلا من 39.95 ريال للكيلو.

قم بشراء سمك زبيدي أسود فقط بسعر 26.90 ريال سعودي بدلا من 42.95 ريال سعودي للكيلو.

كما يمكنك شراء سمك الكنعد حجم صغير فقط بسعر 39.90 ريال سعودي بدلا من 52.95 ريال سعودي للكيلو.

اشتري أيضا سمك الباراموندي فقط بسعر 20.90 ريال سعودي بدلا من 29.95 ريال سعودي للكيلو.

احصل على دجاج مشوي نكهات متنوعة فقط بسعر 20.90 ريال سعودي بدلا من 26.90 ريال سعودي. خصومات هايبر لولو قم بالحصول على كتف لحم بقي فقط بسعر 28.90 ريال سعودي بدلا من 36.90 ريال سعودي. كما يمكنك شراء لحم أنجوس الجزء العلوي فقط بسعر 39.90 ريال سعودي بدلا من 69.95 ريال سعودي.

اشتري أيضا لحم بقري هندي فقط بسعر 26.90 ريال سعودي بدلا من 36.95 ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على لحم عجل بدون عظم فقط بسعر 34.90 ريال سعودي بدلا من 46.95 ريال سعودي للكيلو.

بروستد إسكالوب دجاج طازج بوزن 350 جرام فقط بسعر 15.25 ريال سعودي بدلا من 18.50 ريال سعودي. هايبر لولو قم بشراء شاورما الدجاج النكهة العادية / شيش طاووق طازج بوزن 400 جرام فقط بسعر 18.25 ريال سعودي بدلا من 21.25 ريال سعودي.

احصل أيضا على بروستد سيقان دجاج طازج بوزن 600 جرام فقط بسعر 15.25 ريال سعودي بدلا من 18.50 ريال سعودي.

كما يمكنك شراء مقلقل دجاج طازج بوزن 400 حرام فقط بسعر 18.25 ريال سعودي بدلا من 19.95 ريال سعودي.

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