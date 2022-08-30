نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف مجلة عروض بنده اليوم 30 أغسطس 2022 العروض الأسبوعية “عروض اليوم الاخير” في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأت مجلة عروض بنده اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022 الموافق 3 صفر 1444هـ في استعراض آخر يوم في مجلة العروض الأسبوعية تحت شعار “اجعلوا توفيركم أكثر مع عروض اليوم الاخير”، ومنذ أمس قام هايبر بنده السعودية بتحديث مجلة العروض الأسبوعية بتخفيضات على آخر عروض بالمجلة الأسبوعية على منتجات العناية الشخصية والملابس والأجهزة الكهربائية وأدوات المطبخ والعديد من المنتجات التي يحتاجها كل بيت سعودي، مع العلم بأن المنتجات متاحة بالفروع حتى نفاذ الكمية.

بالصور عروض بنده اليوم الأخير حتى 3 صفر 1444

بالإضافة لما سبق يقدم هايبر بنده Panda هذا الأسبوع تخفيضات على مجموعة ضخمة من منتجات عروض العودة للدراسة بخصومات تصل ل 70% للعملاء، بالإضافة إلى مسابقة على المشتريات وجوائز تصل لمليون ريال سعودي.

باقي عروض مجلة عروض هايبر بندة Panda

بالإضافة لما سبق فقد بدأت عروض العودرة للدراسة احتفاء ببداية العام الدراسي الجديد 1444، والمستمرة حتى الآن وتشمل العروض كل ما يحتاجه الطالب من منتجات غذائية ومناديل ورقية وغيرها من المنتجات الاستهلاكية بتخفيضات هائلة.

باقي عروض Panda ماركت السعودية على الأطعمة المجمدة والمنتجات الغذائية المفرزة

كتالوج عروض بنده الأسبوعية حتى 31 أغسطس 2022

كما تضم العروض مجموعة ضخمة من المشروبات الباردة والساخنة، وكذلك المقرمشات المالحة والمقرمشات السكرية، وعروض على الشيكولاتة نستعرضها في الصور التالية.

أقوى تخفيضات عروض هايبر بندة اليوم بالسعودية “عروض اليوم الأخير”

كذلك يضم الكتالوج مجموعة ضخمة من المواد الغذائية الخاصة بالمطبخ، التي لا غنى عنها لربة الأسرة منها زيوت الطعام والبقوليات ومجموعة متنوعة من المكرونة والتونة، ومجموعة متنوعة من الصوصات والكاتشاب وغيرها نستعرضها من خلال الصور التالية.

تابع صور خصومات خاصة من بنده هايبر ماركت Panda

كذلك يقدم هايبر بنده خصومات تصل ل50% على المنظفات المنزلية و المناديل ومعطرات الجو ومنظفات الأرضيات والمطابخ بالصور التالية.

عروض على منتجات العناية الشخصية هايبر بندا العروض الأسبوعية

تخفيضات على الأجهزة المنزلية والكهربائية هايبر بنده الأسبوعية ” عروض اليوم الأخير”

بالإضافة لما سبق فكتالوج بنده الأسبوعي قدم تخفيضات ضخمة على الأجهزة الكهربائية وشاشات التلفزيون وأجهزة اللاب توب والأجهزة الإلكترونية، كذلك مجموعة مخفضة من ملابس الأطفال وألعاب الأطفال موضحة بالصور التالية.

باقي عروض بنده الأسبوعية اليوم عروض العودة للدراسة

أقوى عروض كتالوج بنده على الهواتف الذكية

في الختام قدم الكتالوج خلال العروض الأسبوعية تخفيضات قوية على الهواتف الذكية متاحة بجميع الفروع حتى نفاذ الكمية.