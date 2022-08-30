نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 MBC DREAM من جميع الدول لربح 100000$ في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2022، الالاف من الأشخاص على مستوى دول العالم العربي يبحثون عن خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 التي تعرض على قناة MBC ويقدمها الإعلامي الفلسطيني الشهير “مصطفى الآغا”، وتعد مسابقة الحلم 2022 أحد المسابقات التليفزيونية التي تتميز بالمصداقية والشفافية، وفي حالة الفوز بها سوف تجعلك من الأثرياء بين عشية وضحها، حيث تمنح المسابقة الفائزين الذين يتم اختيارهم بشكل عشوائي الالاف الدولارات، وسنتعرف خلال السطور القادمة على طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 والشروط الخاصة بها.

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

وتوضح لكم أسرة “ثقفني” خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 بسهولة، حيث تتيح المسابقة حاليا امكانية المشاركة في سحب على جائزة مالية كبرى تقدر بـ100000 دولار أمريكي، ويمكن لأي شخص على مستوى دول العالم الاشتراك في مسابقة الحلم بسهولة عن طريق اتباع الخطوات الموضحة ادناه والاجابة على أكبر قدر من الأسئلة التي سترسل له والتي تكون أسئلة عامة بسيطة يمكن الحصول على اجابتها عبر مواقع الانترنت المختلفة، حيث تساعدك الاجابات الصحيحة على زيادة فرصتك في ربح الأموال، وللاشتراك في المسابقة اتبع ما يلي:

قم بارسال رسالة نصية تحتوي على كلمة حلم باللغة العربية أو Dream باللغة الإنجليزية إلى الرقم المرادف لبلدك.

سوف ترسل لك عدة أسئلة قم بالاجابة عليها بشكل صحيح، وارسال الاجابة على نفس الرقم.

عندما تجاوب على أكبر عدد من الأسئلة بشكل صحيح، سوف يتم ترشيحك للسحب المالي على الكثير من الجوائز المالية القيمة.

الرقم الدولي للاشتراك في مسابقة الحلم 2022

وهناك عدد من الدول لم تخصص لهم إدارة مسابقة الحلم أرقام للتواصل معهم من أجل الاشتراك في المسابقة، ولكنها أطلقت رقم دولي موحد للتواصل من جميع أنحاء العالم، فقط قم بارسال الرسالة على أي من تلك الأرقام:” 008821622775627، 008821610109″.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

وللاشتراك في مسابقة الحلم 2022 لابد أن تتوافر بك تلك الشروط:

أن يكون سن المشترك 18 عام كحد أدنى.

لا يكون له أقارب حتى الدرجة الرابعة من العاملين في البرنامج.

أن يكون المشترك ذو جنسية عربية.

وقد أعلن مقدم البرنامج أن السحب المقبل سيكون لشخصين وليس لشخص واحد فقط، وستكون قيمة الجائزة 100 ألف دولار أمريكي، على أن يتم الإعلان عن الموعد الرسمي للسحب المقبل قريبا.