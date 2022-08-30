شوف أقوى عروض ساكو saco للمنازل العصرية وتجهيز العرائس

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عمر شويل - جدة عروض saco ساكو تقدم أقوى التخفيضات الحصرية على جميع المستلزمات المنزلية والمكتبية وحتى أدوات العودة إلى المدارس، ومن خلال هذا المقال نهتم باستعراض أفضل عروض الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية المتنوعة لتجهيز العرائس أو تجديد مقتنيات مطبخ ربة المنزل العصرية، كما يمكنكم الحصول على هذه العروض وأكثر من خلال زيارة أحد فروع شركة ساكو للبيع بالتجزئة والتسويق المنتشرة حول المملكة العربية السعودية، أو من خلال زيارة الموقع الإلكتروني والشراء أون لاين مع توفير خدمة التوصيل المجاني إلى المنازل. عروض saco للأجهزة الكهربائية ماكينة تحضير القهوه قوة 1100 واط مع ضمان إضافي مجاني من ساكو فقط بسعر 379 ريال سعودي بدلاً من 599 ريال.

مكواة مولدة البخار سعة 1.8 لتر بقوة 2700 واط فقط بسعر 1,349 ريال سعودي بدلاً من 1,499 ريال. أقوى العروض على صانعة القهوة اسبرسو سعة 1.8 لتر بقوة 1450 واط فقط بسعر 1,999 ريال سعودي بدلاً من 3,299 ريال، مع توفير حقيقي بقيمة 1,298 ريال.

عصارة مجموعة أفانس من فليبس بسعر 799 ريال سعودي بدلاً من 1,029 ريال. خلاط للاستخدام البارد والساخنة من هاملتون بسعر 1,199 ريال سعودي بدلاً من 1,319 ريال.

ماكينة غسيل المفارش بالشامبو قوة 220 فولت فقط بسعر 999 ريال سعودي داخل العرض بدلاً من 1,449 ريال. محضر طعام تيتانيوم من كينوود مزود بثلاث ملحقات غاية في الروعة والأهمية فقط بسعر 3,599 ريال سعودي بدلاً من 4,699 ريال.

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