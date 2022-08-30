نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية طرد الصراصير من البيت في المطبخ أو الحمام أو في أي غرفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تواجه جميع المنازل انتشار الحشرات بجميع أحجامها نتيجة لعدة عوامل، وتعد مشكلة الصراصير في المنزل من المشاكل التي يعاني منها الكثير من الناس سواء في المطبخ أو الحمام أو في أي غرفة في المنزل، ترغب معظم ربات البيوت في معرفة كيفية التخلص من الصراصير بشكل دائم ومنعها من الانتشار مرة ثانية، لحسن الحظ هناك طرق عديدة للتخلص من الصراصير وكلما أسرعت في استخدامها كلما كان ذلك أفضل، إذا كنت تتساءل عن كيفية التخلص من الصراصير في منزلك بشكل طبيعي فسنقدم في هذه المقالة بعض النصائح التي يمكن أن تفي بالغرض.

كيفية طرد الصراصير من البيت

التخلص من مصادر المياة

يمكن القضاء على الصراصير في منزلك عن طريق الحفاظ على المناطق الرطبة جافة وإصلاح أي تسرب للمياه خاصة في المطابخ والحمامات وتحت المجاري حيث لا تستطيع الصراصير البقاء بدون الماء لأكثر من أسبوع مما يدفعها للبحث عن أي مصدر لها.

التخلص من مصادر الطعام

يوصى بالتخلص من مصادر الغذاء للصراصير لتتمكن من التخلص من الصراصير على سبيل المثال يمكن غسل جميع المواد القابلة لإعادة التدوير وإخراجها كل بضعة أيام ويمكن تخزين الطعام في الثلاجة أو تعبئته بإحكام أو حفظه فى أرفف الخزانة، يوصى بوضع القمامة في حاويات محكمة الإغلاق والاحتفاظ بها بالخارج، وغسل الأطباق وأسطح المطبخ ومواقد الطهي يوميًا، وتخزين الدقيق والحبوب والسكر والمكرونة والبسكويت في حاويات بلاستيكية أو معدنية محكمة الإغلاق.

استخدام الأمونيا

هناك العديد من الوصفات المنزلية التي يمكنك استخدامها لمحاربة الصراصير، بما في ذلك استخدام الأمونيا حيث أن تنظيف الأسطح المختلفة بالأمونيا سيساعد على قتل الصراصير، يمكنك خلط كوبين من الأمونيا مع كمية كبيرة من الماء واستخدام الخليط لتنظيف مناطق مختلفة حيث تسكن الصراصير.

شراء مبيد حشرات التخلص من الصراصير

تحتوي المبيدات الحشرية على سموم بطيئة يتم خلطها بالطعام الذي يجذب الصراصير ضع الطُعم في أماكن بها العديد من الصراصير مثل الزوايا وتحت الحوض، بعد أن تأكل الصراصير الطُعم تفرزه فى مكان اختباء الصراصير فتؤثر عليهم، ويموت في نهاية المطاف قد يستغرق قتل الصراصير بهذه الطريقة أسابيع ولكن بمجرد أن تقتل المجموعة الأولى من الصراصير، فإن بيضها سوف يفقس وسيتعين تسميم المزيد من الصراصير للتخلص منها نهائياً.

مركب البوراكس

يعتبر البوراكس وسيلة فعالة للغاية للتخلص من الصراصير وهو آمن ورخيص وصديق للبيئة حيث يمكنك خلط البورق والسكر بنسب متساوية ثم نثر الخليط في أجزاء مختلفة من المنزل مثل الشقوق وقاع الخزان لجذب الصراصير، يعمل البوراكس على تدمير الجهاز الهضمي للصراصير ومن ثم قتلها.