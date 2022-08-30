نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التخلص من الصراصير والحشرات في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية التخلص من الصراصير، تعتبر الصراصير من الحشرات المزعجة المنتشرة في المنزل بكثرة وينتج عنها الكثير من المشاكل وتظل ربات المنزل مترددة البحث في الطرق التي تساعد على التخلص من الصراصير ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم مجموعة من الطرق الفعالة التي تقضي على الصراصير وبشكل نهائي ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم بعض الطرق التي تساعد على التخلص من الصراصير وبشكل نهائي.

طريقة التخلص من الصراصير في المنزل:

يتم التخلص من مشكلة الصراصير في المنزل وبشكل نهائي من خلال اتباع أكثر من طريقة وإليكم في السطور الآتية أبرز تلك الطرق:

كيفية التخلص من الصراصير بالمياه والصابون:

يمكن التخلص من الصراصير باستخدام المياه والصابون من خلال خلط قطرات من الصابون السائل مع المياه ويتم رشها بشكل مباشر وستلاحظون طرد الصراصير من المنزل وبشكل نهائي.

كيفية التخلص من الصراصير باستخدام الزيوت العطرية:

يمكن التخلص من مشكلة الصراصير وبشكل نهائي بالاعتماد على رائحة من الزيوت العطرية فما عليكم سوى خلط مجموعة من الزيوت مع البوراكس وصودا الخبز وبالتالي يتم القضاء على الصراصير وبشكل نهائي ومن أبرز تلك الزيوت كلًا من زيت إكليل الجبل وزيت الأرز ويتم وضع القطن في ذلك الخليط وبعد ذلك يتم وضعها في الأماكن التي يتواجد بها الصراصير ويتم تركها لمدة لا تزيد عن نصف ساعة.

كيفية التخلص من الصراصير باستخدام الليمون:

يعتبر الليمون من الوسائل الفعالة التي تساعد على التخلص من الصراصير وبشكل نهائي ويتم استخدامه من خلال عصير الليمون مع المياه ثم يتم وضع الخليط في إناء وبعد ذلك يتم غسل الأرضيات والأسطح التي يتواجد فيها الصراصير ثم يتم رش الليمون في تلك الأماكن وتعد هذه من أسلم الطرق التي تساعد على التخلص من الصراصير وبشكل نهائي.

كيفية التخلص من الصراصير باستخدام ورق الغاز:

يعتبر ورق الغاز من الطرق الفعالة التي تساعد على التخلص من الصراصير وبشكل نهائي دون استخدام المبيدات فيتم وضع ورق الغاز في مداخل المنزل أو الأماكن التي تنتشر فيها الصراصير وستلاحظون اختفائها على الفور.