طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر في البيت.. وفري فلوسك وغيري في شكلك

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طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر في البيت

رياض - احمد صلاح - يمكنكمنزليًا بدون تكاليف الصالونات ومراكز التجميل التي باتت اليوم باهظة ومرتفعة، حتى أن بعض مراكز التجميل لا تضع اسعارها بناء على اسعار وتكاليف المواد إنما بناء على الاسم والبراند التجاري للمركز، وهذا ما يجعل صبغ السعر أو التجميل فيها بشكل عام يتطلب الكثير من الأموال، لذلك تبحث السيدات عن طرق لتجميل الشعر في المنزل منها الصبغ باللون الأشقر، في مقالنا هذا سوف نستعرض لكم طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر في المنزل بطريقة آمنة، سهلة وغير مكلفة.

بغاية التجديد والتغيير، تقوم الفتيات والسيدات دوريا بتغيير لون الشعر، شعره وتصفيفته، عشرات التصفيفات والألوان تضاف شهريا غلى عالم موضة الشعر، مع ذلك فإن هنالك إقبالاً دائما على اللون الأشقر خاصة من قبل المقبلات على الزواج اللاتي اقترب موعد زفافهن، وبما أن المواد المستخدمة في الصبغات تسبب خشونة في الشعر وتقصفًا في الأطراف، تلجأ السيدات والفتيات إلى استبدالها بمنتجات طبيعية أو أكثر أمانًا.

مكونات صبغ الشعر باللون الأشقر

علبة فازلين، 2 كيس من حناء اللون الاشقر، غطاء بلاستك للرأس

بلسم، شامبو مناسب، إناء، فرشاة، قفاذات

طريقة الاستعمال: