التضامن تعلن وظائف خالية في مختلف التخصصات بمرتبات مجزية – التقديم من هنا

في هذا السياق بقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:
مهندس كهرباء
اسم الشركة مصر مستقبل
مقر العمل دمياط – دمياط
العمالة المطلوبة 3
مستوي الخبرة حديث التخرج
سنين الخبرة سنة-سنتان خبرة
الجنس المطلوب ذكر
اللغة الانجليزية جيد
السن المطلوب 22 – 30 سنة
الحاسب الآلي جيد
المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية الهندسة – هندسة الإلكترونيات والإتصالات الكهربية )
مايكروسوفت أوفيس جيد
– مهندس كهرباء وميكانيكا والكترونيات حديث التخرج
– بشرط حسن المظهر-(الدقهلية-دمياط)
– مواعيد العمل من 9 صباحا حتى 4 مساء الاجازة يوم الجمعه
– سوف يقوم تدريب المهندس لمده شهر مدفوع الاجر المرتب ثابت شهريا + عموله
– الراتب الاساسي 3000 جنيه حافز بعد 3 شهور بالاضافة للراتب الثابت
محاسب عام
اسم الشركة ُEmar Furniture
مقر العمل شبرا الخيمة – القليوبية
العمالة المطلوبة 1
مستوي الخبرة خبرة متوسطة
سنين الخبرة سنة-4 سنوات خبرة
الجنس المطلوب ذكر
اللغة الانجليزية لا يشترط
السن المطلوب 25 – 50 سنة
الحاسب الآلي جيد
المؤهل المطلوب يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة
مايكروسوفت أوفيس جيد