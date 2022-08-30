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التضامن تعلن وظائف خالية في مختلف التخصصات بمرتبات مجزية – التقديم من هنا

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رياض - احمد صلاح - يسعى الكثير من الشباب في الحصول علي وظائف خالية، ولذلك ترتفع عمليات البحث كل يوم وبصفة مستمرة حولها باستخدام المحرك جوجل.

في هذا السياق بقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي  والتي سوف نستعرضها فيما يلي:

مهندس كهرباء

 

اسم الشركة مصر مستقبل
مقر العمل دمياط – دمياط
العمالة المطلوبة 3

مستوي الخبرة حديث التخرج
سنين الخبرة سنة-‎سنتان خبرة
الجنس المطلوب ذكر
اللغة الانجليزية جيد
السن المطلوب 22 – 30 سنة
الحاسب الآلي جيد
المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية الهندسة – هندسة الإلكترونيات والإتصالات الكهربية )
مايكروسوفت أوفيس جيد

– مهندس كهرباء وميكانيكا والكترونيات حديث التخرج
– بشرط حسن المظهر-(الدقهلية-دمياط)
– مواعيد العمل من 9 صباحا حتى 4 مساء الاجازة يوم الجمعه
– سوف يقوم تدريب المهندس لمده شهر مدفوع الاجر المرتب ثابت شهريا + عموله
– الراتب الاساسي 3000 جنيه حافز بعد 3 شهور بالاضافة للراتب الثابت

محاسب عام

اسم الشركة ُEmar Furniture
مقر العمل شبرا الخيمة – القليوبية
العمالة المطلوبة 1

مستوي الخبرة خبرة متوسطة
سنين الخبرة سنة-‎4 سنوات خبرة
الجنس المطلوب ذكر
اللغة الانجليزية لا يشترط
السن المطلوب 25 – 50 سنة
الحاسب الآلي جيد
المؤهل المطلوب يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة
مايكروسوفت أوفيس جيد

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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