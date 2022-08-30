نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسماء بنات من القران وإسلامية نادرة مع معانيها في المقال التالي

عمر شويل - جدة يفرح الكثير منا عند معرفة خبر قدوم مولود جديد لكن أكثر ما يفرح هو معرفة أن الجنين أنثى؛ لذلك تبدأ الأمهات منذ معرفة هذا الخبر بالبحث عن اسم للمولودة الجديدة، والبعض يحاول أن يقوم بتسمية البنت باسم ديني لذلك نقدم لكم أفضل اسماء بنات من القرآن بمعانيها المختلفة الجميلة، وتعد هذه الأسماء من الأسماء الجائز التسمية بها؛ لذلك عليك اختيار واحدًا منهم.

اسماء بنات من القران

إليكم أهم الأسماء وأفضلها لتسمية بناتكم بأسماء مستحبة، فاختار من الأسماء التالية:

سجود: معنى الاسم التقرب إلى الله عز وجل والخشوع.

وجد: معناه شدة الاشتياق.

وعد: معناه الميثاق، والعهد.

وهج: معناه المرأة الجميلة الجذابة، وأيضًا يعني القابلية للاشتعال.

سندس: معناه نعومة الحرير.

سمر: معناه التحدث في وقت متأخر من الليل.

تقوى: معناه التقى والخوف من الله عز وجل.

سجى: معناه هدوء الليل.

وسيلة: يعني طريق للتقرب من الله عز وجل.

حور: الفتاة فاتنة الجمال، ويقصد بها الحور العين في الجنة.

بروج: يعنى المكانة العالية.

إيلاف: يعني تجهيز النفس لممارسة فعل معين.

اسماء بنات مستوحاة من القرآن

إليكم أهم الأسماء المذكورة في القرآن للبنات فيما يلي:

اعتكاف: يعني البعد عن كل أمور الدنيا والتعبد.

أنعام: يعني حسن التعامل.

إسعاد: المقصود محاولة إسعاد شخص آخر.

أريج: الرائحة العطرة الجذابة.

أسيف: هو القلب شديد الرقة.

إيمان: التعلق، والتقرب من الخالق، وطاعته حق طاعة.

زكية: طيبة الرائحة.

آلاء: نعم الله عز وجل على الإنسان.

آيات: المقصود بها علامات الله ومعجزاته.

جهاد: المحاربة من أجل الله والوطن.

أبرار: الطهارة والعفة والصفات الرائعة.

مريم: وهو اسم السيدة العذراء أم سيدنا عيسى عليه السلام.

إسراء: مأخوذ من ليلة الإسراء والمعراج.

دعاء: التودد إلى الله لطلب شئ.

أنهار: مكان يسير به الماء العذب.

في نهاية مقال اسماء بنات من القران فقد عرضنا لكم أهم الأسماء التي ذكرت في القرآن الكريم، وعرضنا عليكم مجموعة رائعة من الأسماء الطيبة المستوحاة من آيات القرآن الكريم، كما عرضنا معانيها الرائعة، فعليكم الاختيار من بين هذه الأسماء الجميلة.