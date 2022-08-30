نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطتي السحرية لتنظيف الحوائط والجدران وإزالة أصعب البقع والشخابيط في دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تنظيف الحوائط والجدران، تواجه العديد من ربات البيوت الكثير من الصعوبات المتنوعة في تنظيف المنزل بكل تفاصيله من تنظيف الجدران وإزاله الأتربة من جميع الأثاث وأركان المنزل، وذلك من الأمور الصعبة جدا علي أي سيدة حيث يحتاج منها إلي وقت كبير ومجهود أكبر في عملية التنظيف، كما أيضا تختلف الجدران والحوائط وأنواعها من منزل إلى اخر فقد تكون تلك الجدران مصنوعة من الخشب أو ورق الحائط أو مطليه فكل نوع يحتاج إلى عناية وطريقة تنظيف خاصة به.

طريقة تنظيف الحوائط والجدران

المقادير

مقدار مناسب من الماء الفاتر.

استخدام قطعة من الإسفنج.

كمية مناسبة من مسحوق الغسيل أي نوع.

إحضار قفاز بلاستيكي للايدين.

استخدام مريول أعلى الملابس.

إحضار سلم.

طريقة التنظيف

نقوم باتباع بعض الخطوات حتى نتمكن من عملية تنظيف الجدران والحوائط بشكل فعال ولا تستغرق أي وقت أو أي مجهود وهي مايلي:

نزيل كافة السجاد المفروش من على الأرضيات أو نزيل كافة الأغطية التي تغطي بها الأثاث حتي لا يتعرض لحدوث أي تلفيات.

نأتي بوعاء عميق ونضع بها مقدار مناسب من الماء الفاتر النظيف كما نحضر وعاء اخر ونضع عليه كمية مناسبة من مسحوق الغسيل ونذوبها في الماء جيدا ثم تستخدم إسفنجة لمسح الحوائط والجدران وإزاله الأتربة من عليها.

نقوم بارتداء القفازات البلاستيكية حتي نحافظ علي اليدين من استخدام مسحوق الغسيل والماء، كما أيضا نرتدي المريول أعلى الملابس حتى لاتتعرض لا تلوث والحفاظ عليها.

استخدم المكنسة الكهربائية في إزاله الأتربة من على الحائط من أعلي الحائط إلى أسفلها ثم نحضر الإسفنجة ونقوم تبليلها بالماء ونمسح بها الحوائط والجدران ونأتي قطعة قماش نظيفة ونمسح بها الحائط.

طريقة تنظيف الحوائط المدهونة بدون إزالة الدهان