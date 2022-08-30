نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف بالصور مكتبة جرير تطرح أهم عروضها في السعودية على الجولات والأجهزة الالكترونية حتى 5 سبتمبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت مكتبة جرير عن طرح أحد أهم العروض الترويجية داخل فروعها المنتشرة في مناطق المملكة العربية السعودية، حيث تعد مكتبة جرير ليست مكتبة تقليدية تشتمل على الكتب كما كان في السابق، بل أصبحت تمثل سوق تجاري كبير في أغلب مناطق المملكة، وتقدم عروضاً أسبوعية تشتمل على وفورات كبيرة للمشترين بفضل السياسة التي تتبعها المكتبة في تسويق البضائع الموجودة بها حيث يتم فرض خصومات وتخفيضات كبيرة على السلع والمنتجات التي تقوم بطرحها للمشترين في المملكة.

بالصور مكتبة جرير تطرح أهم عروضها في السعودية على الجولات والأجهزة الإلكترونية حتى 5 سبتمبر:-

تعد مكتبة جرير من السلاسل التجارية الهامة التي تقدم للمواطنين في المملكة العديد من السلع والمنتجات بسعر الجملة، مثل الأدوات المكتبية والمدرسية، وألعاب الأطفال غير النارية، والوسائل التعليمية، والأجهزة الإلكترونية، وأجهزة الكمبيوتر وبرامجه.

تتواجد مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وقطر ودولة الأمارات العربية المتحدة، غير أن العدد الأكبر من فروعها موجود في المملكة العربية السعودية، وهذه الفروع موجودة في العاصمة السعودية الرياض وفي أغلب المدن السعودية، ومواعيد العمل كالتالي:-

من يوم السبت وحتي يوم الخميس من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشر مساءً

يمكن التواصل مع المكتبة عن طريق الاتصال على رقم الهاتف 920000089.

والعرض الجديد من جرير ينتهي يوم الخامس من شهر سبتمبر، ويتضمن خصومات وتخفيضات هائلة يمكن معرفتها من خلال استعراض صور العروض التالية:-

يأتي ذلك العرض بالتزامن مع استئناف الدراسة في العام الدراسي الجديد 1444 في المملكة، حيث يعد ذلك العام مختلفاً عما سبقه من العامين السابقين، حيث أنه ولأول مرة يتم بدء الدراسة في كل الصفوف الدراسية في كل المراحل التعليمية بداية من مرحلة الروضة، حيث تحرص وزارة التعليم على ضرورة ذهاب الطلاب إلى مقاعد الدراسة حضورياً في المدارس، وذلك بعد غياب استمر لعامين بسبب جائحة كورونا المستجد.

وقد أعلنت وزارة التعليم بأن الوزارة تعمل على قدم وساق لتطوير العملية التعليمية في المملكة لتتناسب مع رؤية المملكة 2030، حيث تم تطوير النظام التعليمي في المرحلة الثانوية وذلك من خلال نظام المسارات، كما تم تقسيم العام الدراسي إلى ثلاث فصول دراسية من أجل زيادة عدد أيام الدراسة.