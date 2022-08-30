شوف عروض العثيم الاثنين ولمدة 10 أيام خصم يصل ل 70% تسوق قبل نهاية العرض

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الاثنين تتمتع بالجودة الفائقة على كل ما تقدمه من سلع ومنتجات ضخمة داخل أسواقها، ولعل هذا له دور كبير في انتشار وتوسع فروع الشركة نظرًا للثقة الكبيرة التي وضعها العملاء في هذه الشركة، وهذه الثقة ليست من فراغ بل كانت نتيجة لما تقدمه الشركة من أسعار ممتازة، وليس فقط بل بسبب الجودة التي تتمتع بها المنتجات المطروحة داخل أسواق شركة العثيم بالمملكة.
عروض العثيم الاثنين
تتميز أسواق العثيم للتجزئة بأسعارها المتميزة والتي تناسب الجميع، وتحافظ أسواق العثيم على استقرار أسعار السلع بها، وذلك من خلال تلبية جميع احتياجات المواطنين من مختلف السلع الأساسية المهمة الموجودة داخل أقسام شركة العثيم السعودية، كما أن هذه الكميات ساعدت بشكل كبير في استقرار الأسعار التي تقوم الشركة بعرض منتجاتها من خلالها، وهذا بدلاً من الغلاء الذي يعاني منه الكثير من الفئات داخل المملكة العربية السعودية، والتي تزايد بشكل ملحوظ في هذه الفترة وعاني منه الكثير من الأشخاص.
عروض العثيم المميزة
- اشتري أقوى العروض المميزة داخل العثيم السعودية في هذه الفترة بأسعار لا مثيل لها في الأسواق، ومن أقوى هذه العروض والخصومات ما يلي:
- اشتري من أسواق العثيم السعودية على لبنة داري التركية وزن العبوة 700 جرام بسعر خاص يصل إلى 14.25 ريال بدلاً من 19.95 ريال سعودي.
- لا تفوت فرص شراء جبن نوع داري حلوم شرائح وزن العبوة الواحدة 200 جرام بسعر 12.95 ريال بدلاً من 16.25 ريال سعودي.
- تنزيلات أسواق العثيم على كريمة طبخ نوع بريزيدن عبوة لتر واحد بسعر لا يقاوم 24.95 ريال سعودي بدلاً من 32.25 ريال سعودي.
- تخفيضات مجلة العثيم السعودية على زيت زيتون نوع فاخر كوبوليفا وزن الزجاجة يصل إلى 500 مللي بسعر حصري 14.95 ريال سعودي بدلاً من 21.95 ريال سعودي.
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