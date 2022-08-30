انت الان تتابع خبر طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الإنجليزية الشيف يسري.. امشي على الخطوات وهتطلع روعة والان مع التفاصيل

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة

رياض - احمد صلاح - إليك طريقة عملبكافة أسرارها وخطواتها اللازمة بنجاحها، يمكنك اعتمادها للجمعات مع الأصدقاء وللمناسبات، لأنه يمكن لك أن تزينيها بالإضافات التي تريدين، فهي اسفنجية، هشة ولا توجد فيها تكتلات بسبب اتباع طريقة معينة بنخل الطحين من جهة، واستعمال طحين معين للكيك من جهة أخرى، في مقالنا هذا سوف نستعرض لكم طريقة كيكة الشركولاتة مع كيفية صنع الصوص المرافق لها.

يشتهر مطبخ الحلويات الإنجليزيّ بما يعرف ب English Cake، إنها بسيطة للغاية ولا تحتاج لتعقيدات أو ماشابه، إنما عليكم اختيار الدقيق المناسب، نخل المواد الجافة سويةً واستعمال كاكاو وشيكولاتة أصلية لضمان نجاج الكيكة

مكونات عمل كيكة الشوكولاتة

• كوبين ونص دقيق

• نصف كوب كاكاو خام

• ثلاثة أرباع كوب سكر

• بيضة عدد اثنين

• ظرف باكينغ باودر، ظرف فانيلا

• ملعقة صغيرة خل ابيض، رشة ملح

• نصف كوب زيت نباتي (نظيف)

• الصوص: ٢٥٠ غ من الشوكولاتة الخام مع ربع قالب زبدة

طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة

• تُنخل جميع المكونات الجافة

• ثم يخفق البيض مع السكر والزيت

• يتم خلط كافة المكونات مع إضافة باقي العناصر

• في صينية غير لاصقة يُخبز الكيك على حرارة ١٨٠ لمدة ٤٥

• يتم إذابة الشيكولاتة في حمام ماء مع الزبدة

• وتسكب فوق الكيكة بعد أن تبرد