طريقة عمل كيكة المانجو.. عشان الكيلو بـ 7 جنيه استغليها واعملي الحلو كله

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طريقة عمل كيكة المانجو

رياض - احمد صلاح - تُعدّ ربات المنزل وصفات متعددةبالتزامن مع موسم المانجو والتخفيضات عليه في فصل الصيف، تتميز ثمرات المانجو في هذه الفترة بحلاوة طعمتها ولذتها مما يجعلها مكونًا أساسيًا في عدد من الأطباق مثل سموذي المانجو، آيس كريم المانجو واليوم سوف نستعرض لكم طريقة عمل كيكة المانجو بطريقة سهلة، سريعة ولذيذة، إليكم المقادير، خطوات التحضير وأسرار النجاح

يمكن أن يقدّم المانجو نفسه في أكواب للضيوف، أو حتى يمكن أن تصنعي منه آيس كريم وسمووذي وعدة وصفات باردة تناسب فصل الصيف، مع العلم أن لا يتوقف عند كونه لذيذًا فحسب، بل يساعد أيضًا على نضارة البشرة كما أنه مليء بالألياف مما يجعله وجبةً مناسبة أثناء الدايت لكن بحدود.

مكونات عمل كيكة المانجو

• كوبين إلا ربع دقيق متعدد الاستعمالات

• ظرف بيكنغ باودر

• كوب إلا ربع حليب

• رشة ملح، ثلاث أرباع كوب سكر

• بيض عدد اثنين

• ظرف فانيليا

• كوب كريما

• جيلي بنكهة المانجو

• مانجو مقطع مكعبات صغيرة

طريقة تحضير كيكة المانجو

• كالعادة ابدأي بنخل المكونات الجافة

• ثم اخفقي البيض مع السكر والزيت

• وأضيفي الحليب، الفانيليا والخميرة

• ادهني القالب وأدخليه الفرن على حرارة ١٨٠ مدة ٤٥ د

• بعد خروجه دعيه يبرد تماما

• ثم حضري صوص المانجو الخارجي

• وذلك بإضافة قطع المانجو إلى الجيلي ومن ثم تركها تبرد ثم إضافتها فوق الكيك