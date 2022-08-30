طريقة عمل كيكة المانجو.. عشان الكيلو بـ 7 جنيه استغليها واعملي الحلو كله

طريقة عمل كيكة المانجو
يمكن أن يقدّم المانجو نفسه في أكواب للضيوف، أو حتى يمكن أن تصنعي منه آيس كريم وسمووذي وعدة وصفات باردة تناسب فصل الصيف، مع العلم أن لا يتوقف عند كونه لذيذًا فحسب، بل يساعد أيضًا على نضارة البشرة كما أنه مليء بالألياف مما يجعله وجبةً مناسبة أثناء الدايت لكن بحدود.
مكونات عمل كيكة المانجو
• كوبين إلا ربع دقيق متعدد الاستعمالات
• ظرف بيكنغ باودر
• كوب إلا ربع حليب
• رشة ملح، ثلاث أرباع كوب سكر
• بيض عدد اثنين
• ظرف فانيليا
• كوب كريما
• جيلي بنكهة المانجو
• مانجو مقطع مكعبات صغيرة
طريقة تحضير كيكة المانجو
• كالعادة ابدأي بنخل المكونات الجافة
• ثم اخفقي البيض مع السكر والزيت
• وأضيفي الحليب، الفانيليا والخميرة
• ادهني القالب وأدخليه الفرن على حرارة ١٨٠ مدة ٤٥ د
• بعد خروجه دعيه يبرد تماما
• ثم حضري صوص المانجو الخارجي
• وذلك بإضافة قطع المانجو إلى الجيلي ومن ثم تركها تبرد ثم إضافتها فوق الكيك