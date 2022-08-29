انت الان تتابع خبر طريقة عمل فطيرة اللحم بالشوفان.. سهلة وسريعة والدايت مش هيكون فيه حرمان والان مع التفاصيل

طريقة عمل فطيرة اللحم بالشوفان

رياض - احمد صلاح - بإمكانك تناولأثناء الدايت إذا طبّقت هذه الوصفة بحذافيرها، فهي لذيذة، غنية ومشبعة بالفيتامينات فضلًا عن كونها محسوبة السعرات الحرارية، من المعروف عن “الفطير” بشكل عام، احتواؤه على الكثير من السعرات الحرارية، الدهون والنشويات والتي تزيد بأضعاف عن احتياج الشخص اليومي للحفاظ على وزنه، لذلك سوف نشاركك هذه الطريقة بحيث تستمتعين بالفطير ولا تحرمين نفسك لكن بنفس الوقت بدون ضرر للنظام الغذائي الذي أنت عليه.

يعدّ الشوفان مصدرًا غنيًا بالألياف والتي تساهم مباشرةً بزيادة فترات الشبع بعد تناولها لأطول فترة ممكنة، مع الحدّ من الإحساس بالجوع المتكرر خاصةً في الفترات الأولى للدايت، فطيرة الشوفان باللحم تحتوي على هذه الفوائد المذكورة، إضافةً إلى البروتين من اللحم الأحمر

مكونات فطيرة اللحم بالشوفان

• ثلاثة أكواب شوفان (مطحون)

• نصف كيلو لحم

• بصلة حجم وسط مفرومة ناعم جدًا

• ملح، بهار، بقدونس، معجون فلفل مهروس، بهارات اللحم

• ٤ حبات طماطم

• ماء دافئ للعجن

طريقة تحضير فطيرة اللحم بالشوفان

• في وعاء، يُعجن دقيق الشوفان مع ماء دافئ للوصول للقوام المطلوب

• قومي بفرم اللحم مع باقي المكونات في الكبة

• شكلي العجينة إلى أقراص ثم افرديها ألى دوائر

• ضعي الحشوة داخلها وقومي برصّها لكي لا تخرج أثناء الخبز

• تأكدي من تشغيل الفرن على حرارة 180

• ثم اخبزي الصواني

• يمكن أن تقدم مع زبادي وسلطة خضراء

بالهناء والشفاء