انت الان تتابع خبر ماسك لبان الدكر للبشرة.. هتفتح وتبيض وحطيه ماء الورد عليه وهتشوفي وشك منور والان مع التفاصيل

ماسك لبان الدكر للبشرة والشعر

رياض - احمد صلاح - يُعرفبفوائده العديدة للبشرة والشعر، تنتشر وصفاته بشكل كبير داخل مستحضرات الطب البديل، إذ يعدّ واحدًا من المكونات التي قلّما نجد وصفة لعلاج مشاكل البشرة او الشعر تخلو منها، ويقال أنه يستخدم لزيادة الوزن باعتباره فاتح شهية، لكن من أكثر استخداماته هي إزالة البقع الداكنة من الجلد، توحيد لون البشرة، تقليل آثار حب الشباب تدريجيًا للحد منها بشكل نهائي مع الاستمرار عليه، كما يدخل في تركيب خلطات تفتيح وتبييض البشرة كمكوّن أساسي، في هذا المقال سوف نستعرض لكم أهم وأبرز استخدامات لبان الدكر للعناية بالبشرة والشعر.

تزامنًا مع ازدياد الحرارة في فصل الصيف، وتعرّض البشرة للشمس لفترات طويلة دون حماية او واقي شمسي، تظهر بقع داكنه يختلف لونها عن باقي لون البشرة، لذلك تبحث الفتيات عن طرق للتخفيف منها وإزالتها بطرق سهلة وغير مكلفة، بسبب ارتفاع أسعار جلسات الليزر في مراكز التجميل.

طريقة عمل ماسك لبان الدكر للبشرة

• ماء ورد ملعقتين طعام

• ملعقة من لبان الدكر

• ملعقة ماء

• تخلط المكونات وتترك لمدة ٢٤ ساعة ثم تصفى وتوضع في عبوة معقمة

طريقة الاستعمال:

• اغسلي وجهك جيدًا ونظفيه بغسول مناسب ثم جففيه بفوطة معقمة

• ضعي كمية بسيطة من الخليط واتركيه ربع ساعة على الاقل ولا تزيدي عن نصف ساعة

• نظفي وجهك برفق بماء دافئ ثم ضعي مرطبك المناسب

• كرري العملية يوميًا مساءً ولا تنسى المرطب