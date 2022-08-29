شوف عروض اكسترا الكبرى على المكيفات والشاشات الذكية والإير بودز خصومات الصيف

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا الكبرى على المكيفات والشاشات الذكية والإير بودز خصومات الصيف، يقدم اكسترا الكبرى خصومات مذهلة خلال فصل الصيف على المكيفات والشاشات الذكية، حيث يتوفر سامسونج تلفزيون سمارت 55 بوصة بدقة وضوح فائقة بسعر 4999 ريال بدلاً من 9999 ريال خصم 50%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 239 ريال لمدة 36 شهراً ضمن عروض اكسترا الكبرى. عروض اكسترا الكبرى على المكيفات والشاشات تتضمن عروض الصيف خصومات على المكيفات : يتوفر الزامل مكيف دولابي 46000 وحدة تبريد بارد بسعر 9599 ريال بدلاً من 11399 ريال خصم 16%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 459 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 3 هدايا مجانية بقيمة 678 ريال.

يتوفر ضمن عروض اكسترا الكبرى عرض خاص سامسونج مكيف جداري 20000 وحدة بتقنية الهواء الثابت بارد بسعر 5529 ريال، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 265 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 3 هدايا مجانية بقيمة 628 ريال. عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى تتضمن ضمن عروض اكسترا الكبرى خصومات على الأفران الكهربائية : يتوفر كلاس برو فرن كهربائي سعة 60 لتر بقوة 2000 وات باللون الأبيض بسعر 459 ريال بدلاً من 659 ريال خصم 30%، ضمن عروض الأجهزة الكهربائية ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 22 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر ميديا فرن كهربائي بلت إن بحجم 60 سم سعة 71 لتر بقوة 2900 وات باللون الأسود بسعر 1949 ريال بدلاً من 2399 ريال خصم 19%، ضمن عروض اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 94 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال. عروض أجهزة المطبخ اكسترا الكبرى تتضمن عروض اكسترا الكبرى خصومات على طباخة الأرز : يتوفر كينوود طباخة أرز بقوة 700 وات سعة 1.8 لتر باللون الفضي بسعر 219 ريال بدلاً من 299 ريال خصم 27%، ضمن عروض اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 11 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر ضمن تخفيضات أجهزة المطبخ برنسيس طباخ أرز ومعكرونة سعة 1.8 لتر 1100 وات اللون فضي/أسود بسعر 199 ريال بدلاً من 279 ريال خصم 29%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 10 ريال لمدة 36 شهراً. عروض الشاشات اكسترا الكبرى تتضمن عروض اكسترا الكبرى خصومات على الشاشات : يتوفر سامسونج تلفزيون سمارت 43 بوصة وضوح فائق بسعر 1599 ريال بدلاً من 2099 ريال خصم 24%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 77 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر ضمن عروض الشاشات اكسترا الكبرى باناسونيك تلفزيون أندرويد 55 بوصة فائق الوضوح بسعر 1999 ريال بدلاً من 3899 ريال خصم 49%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 96 ريال لمدة 36 شهراً. عروض الإير بودز اكسترا الكبرى تتضمن عروض اكسترا الكبرى على السماعات اللاسلكية : يتوفر جي لاب اير جو سماعة لاسلكية باللون الأسود بسعر 99 ريال بدلاً من 178 ريال خصم 44%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 5 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر هواوي فري بودز 4 مع تقنية إلغاء الضجيج الذكية باللون الفضي بسعر 509 ريال بدلاً من 629 ريال خصم 19%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 25 ريال لمدة 36 شهراً ضمن عروض اكسترا الكبرى.

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