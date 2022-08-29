نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشهر عشرة يوتيوبرز سعوديين – الجزء الأول في المقال التالي

عمر شويل - جدة أشهر عشرة يوتيوبرز سعوديين – الجزء الأول، سنبدأ اليوم بمشيئة الله سلسلة الأفضل أو التوب تن و ستكون أول السلسة هو أفضل عشر يوتيوبرز سعوديين. و قد تم كتابة هذا المقال إستنادا إلى مناقشات المجتمع السعودي و المصادر ذات الصلة بالموضوع، و الحقائق المدرجة قد تختلف من مصدر لآخر و سيتم تقسيم المقال إلى جزئين وسنقدم اليوم الخمسة الاوائل من وجهة نظري الشخصية و آمل أن يحاز محتواهم إعجابكم كما أعجبتني إن شاء الله. أشهر عشرة يوتيوبرز سعوديين – الجزء الأول 1- اليوتيوبر توبز: من أفضل اليوتيوبرز ليس في المملكة العربية السعودية فقط إنما في الشرق الاوسط.

من المستحيل أن تبدأ فيديو لليوتيوبز السعودي توبز إلا و تجبر أن تشاهده للنهاية.

يمتلك توبز قناتين بموقع اليوتيوب قناة فلوجات و قناة جيمنج.

القناتين خرافيتين و المونتاج بهم من أروع ما يكون. 2- اليوتيوبر بندريتا: يمتلك بندريتا أيضا قناتين على منصة اليوتيوب أحدهما أساسية و الأخرى إحتياطية.

و اليوتيوبر بندريتا من الشخصيات الفكاهية.

عيبه الوحيد هو أن صوره المصغرة تحتاج إلى بعض التطوير. 3- اليوتيوبر مجرم قيمز: يعد اليوتيوبر مجرم قيمز من أقدم اليوتيوبرز بتاريخ اليوتيوب العربي.

اليوتيوبرز مجرم قيمز مؤثر كثيرا بالعالم العربي.

و بدون تفكير و من خلال الأسم يتضح لنا أن محتوى اليوتيوبر هو القيمز.

و لكن قبل الجيمنج قام بتجربة التحديات و الفلوجات و أكتر من محتوى مما زاد عدد المشتركين بقنواته.

يتمييز مجرم قيمز بجودة التصوير و قوة المونتاج. 4- اليوتيوبرز زد شو زد: و هنا سنتحدث عن تيم مكون من إثنان من اليوتيوبرز و لكن على قناة واحدة.

راشد و بدر و هذه هي أسماؤهم الحقيقة يتم متابعتهم من قبل محبي منصة اليوتيوب منذ عام 2016.

كانوا يقدمون في البداية بعض المقالب الساخرة و فلوجات من المملكة العربية السعودية إلى أن أنتقلوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

فلوجاتهم بأمريكا كانت ساحرة و قوية من ناحية التصوير و المونتاج أسطوري.

لكن يلاحظ خلال العام الماضي أن محتواهم ضعف إلى حد ما، كما أن راشد كان يظهر وحيدا في بعض الفيديوهات. 5- هنودي أوسوم: اليوتيوبر هنودي يمتلك ثلاث قنوات إحداهم محتواها عن الإنتقاد و الثانية عن الجيمنج و الثالثة عن الأغاني.

يعتبر قناة الانتقاد هي الشهر لهنودي و عدد مشتركيها أكثر من القناتين الأخريتين.

تمتاز قنوات هنودي اوسوم بالإنتقاد المحترم و المونتاج الرائع و المحتوى المميز. نتوقف هنا عن تحليل أشهر اليوتيوبرز السعوديين و سنوافيكم خلال الأيام القادمة إن شاء الله بالجزء الثاني لنتكلم عن خمسة أخرين من السعوديين الأشهر في مجال اليوتيوب.

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