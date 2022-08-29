نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العودة للمدارس بنده ماركت السعودية على الجوال والتابلت والأجهزة الكهربائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العودة للمدارس بنده ماركت السعودية على الجوالات والتابلت والأجهزة الكهربائية، تضمنت عروض العودة للمدارس في الأونة الأخيرة خصومات على الأدوات المدرسية ومنها : أقلام ميلدلاينر زيبرا 5 قطع بسعر 19 ريال بدلا من 24 ريال خصم 21%، طقم أقلام زيبرا سارسا 3 قطع بسعر 13 ريال بدلا من 18 ريال خصم 28%، أقلام ستابيلو عدد 2 قطع بسعر 7 ريال بدلاً من 13 ريال خصم 46%، تتوفر أقلام ستابيلو بوينت 88 عدد 10 قطع بسعر 24 ريال بدلا من 42 ريال خصم 43% ضمن عروض العودة للمدارس بنده ماركت السعودية.

عروض العودة للمدارس بنده ماركت السعودية

العروض الأخيرة الخاصة ب هايبر بنده تضمنت خصومات على الأدوات المدرسية : طقم أقلام رصاص كلاس مع طقم هندسي و 4 محايات عدد 24 قطعة بسعر 13 ريال بدلا من 19 ريال خصم 32%، طقم أقلام مظهر اف ام 4 قطع بسعر 12 ريال بدلا من 16 ريال خصم 25%، طقم أقلام ستابيلو 6 قطع بسعر 15 ريال بدلا من 22 ريال خصم 32%، طقم قرطاسية كلاس 5 قطع بسعر 17 ريال بدلا من 23 ريال خصم 26% و طقم أقلام ستابيلو 10 قطع بسعر 10 ريال بدلا من 18 ريال خصم 45%.

عروض الجوال وأجهزة التابلت panda

تضمنت عروض العودة للمدارس الخاصة ب هايبر بنده في الأونة الأخيرة خصومات على الجوالات وأجهزة التابلت ومنها : هاتف سامسونج 8 ام 33 ام 366 يدعم شبكة الجيل الخامس سعة 128 جيجابايت بسعر 899 ريال بدلا من 1159 ريال خصم 23%، أكسيد تابلت بلس حجم الشاشة 10 بوصة يدعم شبكة الجيل الرابع سعة 32 جيجابايت و 2 جيجا رام بسعر 399 ريال بدلا من 549 ريال خصم 27%.

كما تتضمن عروض هايبر بنده على أجهزة التابلت ضمن خصومات العودة للمدارس لشهر أغسطس وشهر سبتمبر الخصومات التالية : بريف فاسو تابلت حجم الشاشة 8 بوصة سعة إثنان وثلاثون جيجابايت واي فاي بالإضافة إلى غطاء وسماعة بسعر 399 ريال بدلا من 469 ريال خصم 15% كما يتوفر عرض خاص على تابلت ستيبترونيك اكس 10 بسعر 459 ريال بدلا من 599 ريال خصم 24%.

عروض السماعات اللاسلكية هايبر بنده

إستكمالاً ل أقوى عروض بنده ماركت تضمنت عروض على السماعات اللاسلكية ضمن عروض العودة للمدارس ومنها : سماعة لاسلكية أو كي بسعر 89 ريال بدلا من 159 ريال خصم 44%، ساعة ذكية أو كي بسعر 119 ريال بدلا من 199 ريال خصم 40%، شاحن ماسيف ابل بسعر 169 ريال بدلا من 199 ريال خصم 15% بالإضافة إلى شاحن متنقل فو وي هيرو بسعر 159 ريال بدلا من 199 ريال خصم 20%.

عروض بنده على أجهزة المطبخ

كما تضمنت عروض هايبر بنده خصومات على أجهزة المطبخ الكهربائية ومنها : قلاية بدون زيت كي اون سعة 6 لتر بسعر 229 ريال بدلا من 299 ريال خصم 24%، قطاعة مولنيكس بسعر 199 ريال بدلا من 299 ريال خصم 34%، قلاية بدون زيت سنكور باللون الابيض بسعر 225 ريال بدلا من 499 ريال خصم 55% بالإضافة إلى خلاط يدوي كي اون 800 واط بسعر 109 ريال بدلا من 169 ريال خصم 36% ضمن عروض بنده ماركت السعودية.