نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العودة للمدارس بنده ماركت السعودية على الجوال والتابلت والأجهزة الكهربائية في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض العودة للمدارس بنده ماركت السعودية على الجوالات والتابلت والأجهزة الكهربائية، تضمنت عروض العودة للمدارس في الأونة الأخيرة خصومات على الأدوات المدرسية ومنها : أقلام ميلدلاينر زيبرا 5 قطع بسعر 19 ريال بدلا من 24 ريال خصم 21%، طقم أقلام زيبرا سارسا 3 قطع بسعر 13 ريال بدلا من 18 ريال خصم 28%، أقلام ستابيلو عدد 2 قطع بسعر 7 ريال بدلاً من 13 ريال خصم 46%، تتوفر أقلام ستابيلو بوينت 88 عدد 10 قطع بسعر 24 ريال بدلا من 42 ريال خصم 43% ضمن عروض العودة للمدارس بنده ماركت السعودية.
عروض العودة للمدارس بنده ماركت السعودية
العروض الأخيرة الخاصة ب هايبر بنده تضمنت خصومات على الأدوات المدرسية : طقم أقلام رصاص كلاس مع طقم هندسي و 4 محايات عدد 24 قطعة بسعر 13 ريال بدلا من 19 ريال خصم 32%، طقم أقلام مظهر اف ام 4 قطع بسعر 12 ريال بدلا من 16 ريال خصم 25%، طقم أقلام ستابيلو 6 قطع بسعر 15 ريال بدلا من 22 ريال خصم 32%، طقم قرطاسية كلاس 5 قطع بسعر 17 ريال بدلا من 23 ريال خصم 26% و طقم أقلام ستابيلو 10 قطع بسعر 10 ريال بدلا من 18 ريال خصم 45%.
عروض الجوال وأجهزة التابلت panda
تضمنت عروض العودة للمدارس الخاصة ب هايبر بنده في الأونة الأخيرة خصومات على الجوالات وأجهزة التابلت ومنها : هاتف سامسونج 8 ام 33 ام 366 يدعم شبكة الجيل الخامس سعة 128 جيجابايت بسعر 899 ريال بدلا من 1159 ريال خصم 23%، أكسيد تابلت بلس حجم الشاشة 10 بوصة يدعم شبكة الجيل الرابع سعة 32 جيجابايت و 2 جيجا رام بسعر 399 ريال بدلا من 549 ريال خصم 27%.
كما تتضمن عروض هايبر بنده على أجهزة التابلت ضمن خصومات العودة للمدارس لشهر أغسطس وشهر سبتمبر الخصومات التالية : بريف فاسو تابلت حجم الشاشة 8 بوصة سعة إثنان وثلاثون جيجابايت واي فاي بالإضافة إلى غطاء وسماعة بسعر 399 ريال بدلا من 469 ريال خصم 15% كما يتوفر عرض خاص على تابلت ستيبترونيك اكس 10 بسعر 459 ريال بدلا من 599 ريال خصم 24%.
عروض السماعات اللاسلكية هايبر بنده
إستكمالاً ل أقوى عروض بنده ماركت تضمنت عروض على السماعات اللاسلكية ضمن عروض العودة للمدارس ومنها : سماعة لاسلكية أو كي بسعر 89 ريال بدلا من 159 ريال خصم 44%، ساعة ذكية أو كي بسعر 119 ريال بدلا من 199 ريال خصم 40%، شاحن ماسيف ابل بسعر 169 ريال بدلا من 199 ريال خصم 15% بالإضافة إلى شاحن متنقل فو وي هيرو بسعر 159 ريال بدلا من 199 ريال خصم 20%.
عروض بنده على أجهزة المطبخ
كما تضمنت عروض هايبر بنده خصومات على أجهزة المطبخ الكهربائية ومنها : قلاية بدون زيت كي اون سعة 6 لتر بسعر 229 ريال بدلا من 299 ريال خصم 24%، قطاعة مولنيكس بسعر 199 ريال بدلا من 299 ريال خصم 34%، قلاية بدون زيت سنكور باللون الابيض بسعر 225 ريال بدلا من 499 ريال خصم 55% بالإضافة إلى خلاط يدوي كي اون 800 واط بسعر 109 ريال بدلا من 169 ريال خصم 36% ضمن عروض بنده ماركت السعودية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العودة للمدارس بنده ماركت السعودية على الجوال والتابلت والأجهزة الكهربائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.