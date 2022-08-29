نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض ساكو للأثاث ومستلزمات المنزل saco وتقسيط ساكو على مختلف المنتجات في المقال التالي
عمر شويل - جدة نعرض لكم اليوم نشرة عروض ساكو للأثاث ومستلزمات المنزل، مع ميزة إضافية وهى تقسيط ساكو لمختلف المنتجات، ويكون الحد الأدني للتقسيط هو اختيار منتجات بسعر 2500 ريال حتى تتمكن من تقسيط المنتجات حتى 36 شهر، كما نقدم لكم مجموعات المنتجات التي توفرها ساكو، وهى شاملة للأجهزة والأثاث المنزلي وأيضًا أكثر مستلزمات المنزل استخدامًا، بحيث يكون بإمكانك الاختيار بين شراء المنتجات والاستفادة من التخفيضات أو شراء مجموعات من المنتجات بقسط شهري.
عروض ساكو للأثاث ومستلزمات المنزل saco
تُمكنك عروض ساكو باقتناء المنتجات التي تريدها وخاصةً الأثاث ومستلزمات المنزل بأفضل سعر على الإطلاق، فنجد توافر غرفة نوم من ضمن التخفيضات وإمكانية الحصول عليها مع دفع قسط شهري 124 ريال لمدة 36 شهر، كما نجد مجموعات أخرى من المنتجات، بحيث توفر لكم ساكو أكثر من منتج لغرفة المعيشة، فيوجد أريكة سرير، وأيضًا طاولة طعام مع 4 كراسي، بالإضافة إلى عدد من مستلزمات المنزل من عمود استحمام خامة ستانلس ستيل، وأيضًا دراجة هوائية وبكرة خراطيم الري، وإليكم الأسعار.
- غرفة نوم بسعر 2999 ريال سعودي، أو قسط شهري 124 ريال سعودي.
تقسيط ساكو
تقسيط ساكو متاح أيضًا على كرسي وأريكة الاسترخاء ويضم العرض أيضًا مقسم غرفة عبارة عن أرفف خشبية تعتبر ديكور للغرفة وأيضًا مكان يمكن تخزين به مختلف الأغراض من كتب، أو يمكن وضع به ديكورات مثل الزهريات ليتحول من قطعة أثاث عادية إلى جزء هام من ديكور الغرفة ككل.
- كرسي استرخاء هزاز مع مقسم غرفة وأريكة استرخاء بقسط شهري 288 ريال سعودي
- ساكو كرسي استرخاء بسعر 1199 ريال سعودي بدلًا من 1499 ريال سعودي.
- مقسم غرفة بسعر 399 ريال سعودي بدلًا من 449.75 ريال سعودي.
عروض ساكو مستلزمات المنزل
ننتقل إلى مستلزمات المنزل من منقي الهواء والذي يمكنه تنقية الهواء حتى غرفة مساحتها 34 متر مربع، وأيضًا مكنسة كهربائية مع منفاخ، وتعمل بقوة 1400 واط، لذا فإنها تعمل بكفاءة عالية ويمكنها الانتهاء من التنظيف في أقل وقت، ومتاح معهم أيضًا جهاز سير كهربائي لإدراج التمارين الرياضية من بين الأساسيات خلال اليوم، ونأتي إلى عرض أخر من ساكو على مجموعة من أجهزة المطبخ مثل ماكينة الاسبريسو، صانعة الساندوتش، عصارة بتقنية العصر البطيء، وأيضًا كرسي استرخاء وكل ذلك بأسعار رائعة.
- ماكينة اسبريسو، صانعة الساندوتش، عصارة، كرسي استرخاء متاح للشراء بقسط شهري 259 ريال سعودي.
- منقي الهواء مع مكنسة وجهاز سير كهربائي، بقسط شهري 119 ريال سعودي.
- مكنسة كهربائية بسعر 299 ريال سعودي بدلًا من 365.75 ريال سعودي.
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