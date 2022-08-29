نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العربية للعود اليوم الوطني 92 السعودي 2022 تبدأ من الآن.. تخفيضات هائلة لا تفوتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العربية للعود اليوم الوطني 92 هذا العالم خيالية للاحتفال باليوم السعودي 1444 حيث يُشارك عدد كبير من المتاجر في الاحتفال بهذا اليوم الجليل، والعربية للعود تتصدر وتقوم بتقديم عروض هائلة بداية من الآن وحتى بعد اليوم الوطني، وتقدم عروض خاصة تتميز بكونها تحتوي على رقم 92 وهو رقم ترتيب اليوم الوطني، لا تتردد في استغلال تلك العروض حيث تشمل الضريبة في جميع الفروع وأيضًا في المتجر الإلكتروني.

عروض العربية للعود اليوم الوطني 92

تتميز شركة العربية للعود والعطور بتقديم فئة كبيرة ومتنوعة من العطور للرجال والنساء أيضًا، تبدأ تخفيضات اليوم الوطني من 92 ريالل وتصل إلى 592 ريال، علمًا بأن السعر شامل الضريبة المضافة، ويُمكنك الاستفادة من العروض الآتية وشراء مستلزماتك من العطور حتى اليوم الوطني الـ 93 فالعطور تتميز أكثر مع الوقت، ومن اهم العروض الآتي:

عروض العربية للعود 2022

يُمكنك شراء بخور المجلس بحجم 90 جرام بسعر 192 ريال بدلًا من 380 ريال سعودي، كما يمكنك الاستفادة من عود كمبودي فاخر بسعر 292 ريال بدلًا من 874 ريال، يمكنك ايضًا الاستفادة من اورينتال عود بخاخ 100 مل بسعر 292 ريال بدلًا من 805 ريال سعودي، وأيضًا العديد من التخفيضات على sa.arabianoud.com، أبرزها:

كم يتبقى على موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 92

تستعد جميع المؤسسات والهيئات والوزارات في المملكة العربية السعودية من أجل الاحتفال بـ اليوم الوطني السعودي، من حيث إعداد جميع الفعاليات والاحتفالات والمظاهر المتنوعة السعيدة في كافة المناطق السعودية، وبحسب الموعد المحدد لهذا اليوم والذي يوافق اليوم الثالث والعشرين من شهر سبتمبر ميلاديًا، فإنه لا يتبقى على هذا التاريخ سوى الآتي:

اليوم الوطني السعودي

يعد اليوم الوطني السعودي من أفضل الأيام وأهمها في تاريخ المملكة السعودية، حيث أنه ذكرى توحيد المناطق المجاورة للسعودية وجعلها المملكة العربية السعودية بدلًا من مملكة الحجاز ونجد، وذلك في الثالث والعشرين من شهر سبتمبر عام ١٩٣٢م، الموافق السابع عشر من شهر جمادى الأولى عام ١٣٥١ه‍، على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله، وقد تم إعلان هذا اليوم عطلة رسمية لجميع أطياف الشعب السعودي عبر مرسوم ملكي، من أجل الاحتفال لتلك الذكرى الوطنية العظيمة.