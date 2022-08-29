نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف بالأسعار عروض العثيم الترويجية بالسعودية اليوم من المجلة مكتوبة بالتفاصيل لا تفوتكم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر العثيم من اهم الأسواق المتواجدة بالمملكة العربية السعودية وحرصت على أن توفر إلى عملائها الكثير من الخصومات والتخفيضات التي تصل نسبتها لأكثر من 50% ومن خلال مقالنا التالي اليوم سنقدم إليكم اقوى عروض العثيم بالمملكة العربية السعودية. عروض العثيم بالمملكة العربية السعودية تعتبر أسواق العثيم من أكبر المتاجر المتواجدة في السعودية وحرصت على أن تقدم الكثير من التخفيضات والخصومات التي تصل نسبتها لأكثر من 50% وإليكم في السطور الآتية أبرز العروض المقدمة من العثيم بالمملكة العربية السعودية. عروض العثيم السعودية اليوم وفرت العثيم إليكم عرض على البخاري حمراء المتوفرة بسعر 7.95 ريال سعودي. كما توفر عرض على التفاح الأحمر المتوفرة بسعر 6.95 ريال سعودي. يشتمل العرض على كيلو الخوخ المتوفر بسعر 7.95 ريال سعودي كما يحتوي العرض على الجزر المستورد المتوفر بسعر 4.95 ريال سعودي. كما يحتوي العرض على الملفوف الأبيض المتوفر بسعر 1.45 ريال سعودي. يشتمل العرض على الأناناس ومتوفرة بسعر 4.95 ريال سعودي. من المنتجات التي يحتوي العرض عليها أيضًا على زيتون أسباني أسود كبير فسعر الكيلو 20.95 ريال سعودي بينما سعر العلبة هو 95.95 ريال سعودي. يشتمل العرض على مربى تين شامي متوفر بسعر 17.95 ريال سعودي. كما يحتوي العرض على مرتديلا أمريكانا بقر مع الزيتون المتوفر بسعر 36.95 ريال سعودي. كما يحتوي العرض على حمص الحب المتوفر بسعر 14.50 ريال سعودي. يشتمل العرض أيضًا على حب نوار الشمس ليمون ومالح متوفر بسعر15.95 ريال سعودي. المزيد من عروض العثيم بالأسعار كما يحتوي العرض على عدس زود أحمر 1 كيلو جرام المتوفر بسعر 10.95 ريال سعودي. يحتوي العرض على حليب هالي بودرة المتوفر بسعر 60.95 ريال سعودي. يشتمل العرض على شاي هالي المتوفر بسعر 8.50 ريال سعودي. كما يحتوي العرض على كاكاو هالي بودرة المتوفرة بسعر 6.50 ريال سعودي. بالإضافة إلى معمول هالي بالتمر المتوفر بسعر 4.95 ريال سعودي. كما يحتوي العرض على شوكولاتة دارليت كاكاو وبندق 350 جرام المتوفر بسعر 7.50 ريال سعودي. يحتوي العرض أيضًا على سلطة التونة هالي مع خضار 185 جرام المتوفر بسعر 10.95 ريال سعودي.

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