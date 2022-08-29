نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو ماركت على المواد الغذائية مهرجان عالم المأكولات في المقال التالي

عمر شويل - جدة هذا الأسبوع ابتداءً من يوم الأحد الموافق 28 أغسطس وحتى اليوم العاشر من شهر سبتمبر. تحتفل عروض لولو ماركت بمهرجان عالم المأكولات. حيث تحتوي مجلة العروض من هايبر لولو على مئات الأصناف المتنوعة من المأكولات الجاهزة وغير الجاهزة، كما تجد داخل المجلة أنواع متعددة من الأسماك والمأكولات البحرية الطازجة فضلاً عن لحوم البقر والضأن، وتشكيلة ممتازة من الفواكه والخضراوات الطازجة المحلية والمستورة من أكثر من 10 دول مختلفة. بالإضافة إلى ما يعرضه لولو هايبر من المخبوزات الشهية والمكسرات ومنتجات الألبان والمخلات أيضاً. عروض لولو ماركت يحتوي الروبيان على نسبة من عنصر الفسفور الهام للجسم، يمكنك أن تشتري الروبيان المحلي الطازج المربى في مزارع السعودية حجم وسط. سعر الكيلو 25.90 ريال بدلاً من 32.95 ريال. علماً بان العرض على الأسماك والمأكولات البحرية مستمر لمدة أربعة أيام فقط.

سمك الكنعد صغير الحجم صيد محلي طازج سعر الكيلو 39.90 ريال بدلاً من 52.95 ريال. يوفر المتسوق 13.05 ريال سعودي.

احصل على سمك زبيدي أسود صيد محلي طازج، بسعر 26.90 ريال بدلاً من 42.95 ريال للكيلو.

روبيان وردي مطبوخ سعر الكيلو 28.90 ريال بدلاً من 39.95 ريال. بخصم قدره 11.05 ريال سعودي. يمكنك شراء الوجبات الجاهزة من هايبر لولو والحصول على خصومات رائعة. حيث يعرض الهايبر دجاج مشوي بنكهات متنوعة سعر الحبة 20.90 ريال بدلاً من 26.90 ريال بخصم 6 ريالات.

وجبة موغلاي برياني لحم ضأن سعر الكيلو 29.90 ريال بدلاً من 37.40 ريال. بخصم 7.50 ريال سعودي. لولو هايبر ماركت يقدم لولو هايبر ماركت تخفيضات رائعة على اللحوم المحلية والمستوردة الطازجة لمدة أربعة أيام فقط. احصل على كيلو من لحم أنجوس الجزء العلوي الطازج المستورد من أستراليا. سعر الكيلو 39.90 ريال بدلاً من 69.95 ريال. بخصم نقدي قدره 30.05 ريال سعودي.

لحم بقري هندي طازج سعر الكيلو 26.90 ريال بدلاً من 36.95 ريال بخصم 10.05 ريال سعودي. مقلقل دجاج طازج وزن 400 جرام سعر الحبة 18.25 ريال بدلاً من 19.95 ريال سعودي.

بروستد بايتس دجاج طازج وزن 350 جرام سعر الحبة 15.25 ريال بدلاً من 17.50 ريال. جوز أمريكي مستورد سعر الكيلو 49.90 ريال بدلاً من 65 ريال بخصم 15.10 ريال. لولو هايبر جبنة دوبل كريم مصرية سعر الكيلو 11.90 ريال بدلاً من 21.90 ريال.

احصل على خصم 14.05 ريال عند شراء كيلو من الجبنة القريش المصرية. بسعر 15.90 ريال بدلاً من 29.95 ريال. عنب أحمر أو أسود علبة بسعر 1.95 ريال بدلاً من 3.75 ريال. احصل على علبة وزن 250 جرام من الفطر الأبيض العماني لتحضير العديد من الأكلات وشوربة المشروم الشهيرة. مقابل 5.95 ريال بدلاً من 9.75 ريال.

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