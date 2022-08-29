شوف عروض لولو هايبر ماركت هواتف واكسسوارات الجوال

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عمر شويل - جدة عروض لولو هايبر ماركت ضمن مهرجان المأكولات توفر لك عالم من الرفاهية الإلكترونية. حيثما يمكنك الاختيار من بين مئات المنتجات الإلكترونية على رأسها الهواتف الذكية من مختلف الإصدارات لأشهر الشركات العالمية في مجال الاتصال والإنتاج الإلكتروني. تستطيع شراء الجوالات من الماركات الشهيرة مثل: شاومي، ريدمي، هونور، سامسونج، أبل. بالإضافة إلى عروض اكسسوارات الجوال من شركات مثل هواوي، ماي كاندي وأنكر، تبدأ العروض من يوم الأحد 28 أغسطس وتستمر حتى يوم 10 سبتمبر. عروض لولو هايبر ماركت استمتع بالمزايا المتعددة لجوال فيفو واي 21 تي سعة 128 جيجا بايت الذي يدعم شبكات الجيل الرابع، ويعمل بنظام أندرويد 11. على سبيل المثال يحتوي على رامات 4 جيجا وشاشة مقاس 6.5 بوصة. فضلاً عن وجود كاميرا ثلاثية خلفية بجودة 50 +2+ 2 ميجا بكسل. كل هذا وأكثر تجده داخل لولو ماركت مقابل 799 ريال فقط بدلاً من 859 ريال سعودي.

هاتف فيفو واي 21 سعة 64 جيجا، الجيل الرابع، رامات 4 جيجا بايت، شاشة 6.5 بوصة. كاميرا ثنائية بدقة تصوير 13 + 2 ميجا بكسل، وكاميرا أمامية بجودة 8 ميجا بكسل، احصل عليه مقابل 669 ريال فقط بدلا من 699 ريال. جوال أوبو ايه 16 كي سعة 64 جيجا بايت. يمكنك الحصول عليه بسعر 599 ريال فقط وتوفير مبلغ 50 ريال سعودي.

احصل على خصم بقيمة 300 ريال سعودي عند شراء هاتف أوبو رينو 6 زد سعة 128 جيجا بايت الجيل الخامس. مقابل 1199 ريال بدلاً من 1499 ريال. هايبر لولو مقابل 939 ريال سعودي فقط تستطيع الحصول على هواوي نوفا 9 إس إي سعة 128 جيجا الجيل الرابع. بدلاً من 1049 ريال، والحصول على خصم بقيمة 110 ريال سعودي. يمكنك الحصول على خصم بقيمة 260 ريال سعودي لاغير. عند اقتناء هاتف هواوي واي 9 أي سعة 128 جيجا بايت. المعروض مقابل 839 ريال بدلاً من 1099 ريال.

هاتف شاومي ريدمي نوت 11 سعة 128 جيجا بايت، يمكنك الحصول عليه ضمن عروض لولو مقابل 829 ريال بدلاً من 899 ريال. وتوفير 70 ريال سعودي. هونر 70 الجيل الخامس سعة 256 جيجا بايت احصل عليه بسعر 1999 ريال فقط. لولو ماركت لينوفو كي 14 بلس سعة 64 جيجا بايت، أندرويد 11، رام 4 جيجا، شاشة 6.5 بوصة. يمكنك شراؤه مقابل 449 ريال بدلاً من 699 ريال وتوفير 250 ريال سعودي. احصل على جوال موتورولا موتو جي 52 سعة 128 جيجا الجيل الرابع. مقابل 729 ريال بدلاً من 999 ريال بخصم قدره 270 ريال. قرص صلب خارجي ويسترن ديجتال 1.5 تيرابايت. احصل عليه مقابل 179 ريال بدلاً من 223 ريال. ووفر مبلغ 44 ريال.

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