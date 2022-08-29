طريقة عمل الفول المدشوش.. فطار أو عشاء لذيذ لكل الأسرة بـ 5 جنيه بس الوسم: الفول

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طريقة عمل الفول المدشوش

رياض - احمد صلاح - يعدّعنصر غذائي مليء بالبروتين، الألياف والمعادن، يُعرف كثيرا في المأكولات المصرية ويدخل في العديد منها كمكوّن أساسي، يحتوي كل مئة غرام من الفول المدشوش على ٣٥٠ سعرة حرارية، كما يوجد 25 غ بروتين صافي للكمية المذكورة منه، لذلك فهو خيار جيد لك كبديل عن البروتينات الحيوانية التي أصبحت اليوم باهظة الثمن ومكلفة مع استمرار ارتفاع أسعار المواشي والدواجن ومشتقاتها كافةً، فالحل هو استبدالها ببدائل أرخص ومغذية بنفس الوقت، مثالها البقوليات وعلى رأسها الفول والطعمية.

لن تحتاجي الكثير من المعدات والمكونات لإعدادها، إنما عليك فقط جلب القليل من الفول المدشوش وبعض الخضروات جانبها، لتحضري طبق متكامل يمكن أن يكون غداء أو عشاء أو حتى إفطار، خاصةً أن ربات المنزل دائما يرغبن بتحضير وجبات غير مكلفة لعائلتهن، سبق وشاركنا معكم أبرز وصفات الغداء بدون لحوم.

مكونات عمل الفول المدشوش

• فول مدشوش

• بيض

• ملح، فلفل، بابريكا

• بقدونس، طماطم، بصل

طريقة تحضير الفول المدشوش

• بعد نقع الفول لمدة تجعله هشًّا طريًا

• قومي بطبخه على النار حتى يستوي بالكامل وتتقلّص كمية المياه منه

• في هذه الأثناء، أخفقي البيضة مع البهارات، البقدونس والطماطم والبصل وأضيفيها فوق الفول المدشوش

• دعيها تتسبك قليلًا..ثم اسكبيها وقدّميها

• تُقدم مع بصل أخضر، فلفل رومي، زبادي وسلطة خضراء