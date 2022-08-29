انت الان تتابع خبر تردد قناة زي ألوان .. اعرفه من هنا واتفرج على المسلسلات التركية والهندية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بحث الكثير من متابعي الأعمال الدرامية والسينمائية الهندية والتركية على المحرك الشهر جوجل على تردد قناة زي الوان، خلال الدقائق الماضية.

وتعتبر قناة زي الوان هي الأشهر في مصر والوطن العربي بأكمله التي تقوم بدبلجة الأفلام والمسلسلات التركية والهندية، لاسيما وأنها أقوى القنوات المتخصصة في عرض أعمال درامية مميزة.

تردد قناة زي ألوان على النايل سات 2022:

تردد قناة زي ألوان: 11277

استقطاب: أفقي

معامل تصحيح : الخطأ 4/3

معدل ترميز: 27500

تردد قناة زي ألوان 2022 على العرب سات

تردد قناة زي ألوان: 12111

استقطاب: عمودي

معامل تصحيح: الخطأ 4/3

معدل ترميز: 27500

قائمة مسلسلات التي يتم عرضها على قناة زي الوان :

– مسلسل الرابطة الجزء الثالث

– مسلسل بريق الأمل

– مسلسل خفايا القلوب

– مسلسل حياة قلبي الجزء الثالث

– مسلسل ايه جابك عند جارك.