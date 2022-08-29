صبغة الشعر باللون النحاسي الاشقر بمكونات طبيعية بدون إضافة مواد كيميائية أو حناء

انت الان تتابع خبرصبغة الشعر باللون النحاسي الاشقر بمكونات طبيعية بدون إضافة مواد كيميائية أو حناء والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - اللون النحاسي الاشقر من الألوان المميزة والفريدة والتي تعطي البشرة نضارة وجاذبية بسبب الانعكاس فاذا كنت ترغبين بصبغ شعرك باللون النحاسي المذهل فلا داعي للبحث عن صبغة كميائية لاضفاء هذا اللون لانها وبكل بساطة ستعطيك اللون المطلوب ولكنها ستتلف شعرك وتجعله جاف ومتقصف، لذلك سنعد معاً صبغة الشعر باللوم النحاسي الاشقر وفي المنزل بمواد طبيعية بحته ونتائج مضمونة ومكونات آمنة وطبيعية، المكونات هي:

• 2 ملعقة كبيرة خل تفاح.

• بيضة.

• 3 ملاعق كبيرة من زيت زيتون.

• كبسولة فيتامين أي.

• 3 ملاعق كبيرة كركم خام.

طريقة تحضير صبغة الشعر باللون النحاسي

• في البداية نأتي بوعاء كبير وعميق ونقوم بوضع حبة البيضة ( يمكنك مضاعفة الكمية اذا كان الشعر كثيف وطويل).

• بعد ذلك نضيف على البيض خل التفاح ونقوم بضربهم جيدًا حتى يذوب ويمتزجا و يختلط البيض.

• ثم نضيف زيت الزيتون وكبسولة فيتامين أي ونضربهم جيدًا مع بعضهم حتى نتأكد من أن جميع المكونات تم خلطها.

• نضيف الكركم على خليط البيض مع الضرب والتقليب حتى تحصلين على خليط لزج، ولابد من التأكد من أن الكركم اختلط جيدا مع المكونات الأخرى.

خطوات صبغة الشعر باللون النحاسي من المنزل

• في البداية نقوم بغسل الشعر قبل استخدام الصبغة 3 ساعات على الأقل لكي نتخلص من الزيوت العالقة به و يجف تماما من الماء.

• نقوم بارتداء القفازات ونقوم بتوزيع القليل من زيت الزيتون على الجبهة والأذنين لكي لا يثبت لون الصبغة عليهم.

• ثم نقوم بتقسيم الشعر إلى 4 أقسام ونقوم بتوزيع الصبغة بشكل متساوي على الشعر من جميع الأطراف من فروة الرأس حتى الأطراف.

• بعد ذلك نقوم بلف الشعر ووضع كيس على الشعر ثم ارتداء البونيه.

• نترك الصبغة على الشعر لمدة 6 ساعات لكى تحصلين على لون نحاسي أشقر.

• بعد ذلك نقوم بغسل الشعر بالماء أولا لكي نتخلص من الصبغة.

• ثم نقوم بغسله بالشامبو و البلسم لكي نتخلص من رائحة البيض (علما أن الكركم سيخفي رائحة البيض الغير محببة).

• أتركي الشعر حتى يجف وستحصلين على لون شعر نحاسي رائع مثل الكوافير.