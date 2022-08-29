نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض العثيم السعودية في آخر أيام الصيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لحضراتكم اليوم 29 أغسطس وحتى نفاذ الكميات أقوى عروض العثيم السعودية Al othaim Ksa offers في آخر أيام الصيف خلال شهري أغسطس وسبتمبر، وذلك ضمن عروض العودة للمدارس في ترمها الجديد، وسوف نوضح لحضراتكم عروض هذا الأسبوع كاملة عبر موقع ثقفني حتى نفاذ الكميات….

عروض العثيم السعودية في المملكة العربية السعودية

نقدم لحضراتكم اليوم من خلال مهرجان عروض العودة للمدارس أقوى الخصومات على أسعار: عبوات شاي ليبتون الأخضر الأكياس، وخصم على سعر حليب فريشكو كامل الدسم، بالإضافة إلى عروضهم المميزة على أسعار سمن فارم الطبيعي، وأرز العائلة البسمتي الأبيض، كما لديهم تخفيض آخر على سعر العبوة العائلية من أرز جرين فارمز مزة الهندي بحجم 10 كجم، وتنزيل آخر على سعر مربى الكرز من فيكتو، وبسكويت الشاي من أولكر، وتخفيض مميز آخر على سعر زيت حياه للطبخ والقلي، كما يوجد تخفيض على سعر أرز جرين فارمز المصري 10 كجم، وزيت دوار الشمس من نور.

عروض خاصة من العثيم هايبر ماركت Offers

توجد بفروع العثيم هايبر ماركت Al othaim hyper market خصومات مميزة جداً على أسعار: زيت زيتون الجوف العبوة الزجاجية، وخصم آخر على سعر أرز المها البنجابي، بالإضافة إلى عروضهم على أسعار الجوالات والإلكترونيات الحديثة، ومنها: تابلت سامسونج أي 7 تي 505، ولينوفو لاب توب سيليرون، وتخفيض آخر على سعر آبل ماك بوك إير، وعروض على أسعار آبل أيباد إير، وآبل أيباد 9 Apple ipad 9، وتخفيض آخر على سعر ساعة الجيل السابع من آبل apple، كما لديهم خصم خاص على سعر آبل سماعة إير بودز الجيل الثالث، وتنزيل آخر على سعر لابتوب ديل أي 3، وخصومات أخرى.

عروض العثيم السعودية حتى نفاذ الكمية

توجد أيضاً بفروع العثيم السعودية عدة خصومات على أسعار: ماكينة جيليت سيمبلي النسائية، وتخفيض آخر على سعر صابون الصحون من بريل Peril، وخصم خاص على سعر ملين الملابس الأزرق والوردي من كمفورت Comfort، وتخفيض آخر على سعر الفوط الصحية الكبيرة بالأجنحة من أولويز Always.