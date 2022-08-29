نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف لحوم بنده بخصم مميز ضمن عروض بنده الصفحة الرئيسية على اللحوم والمخبوزات والأجبان Panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لحضراتكم اليوم لحوم بنده بخصم مميز جداً ضمن عروض بنده الصفحة الرئيسية على اللحوم والمخبوزات والأجبان Panda، وغيرهم بمهرجان الطازج من بندة وهايبر بنده Hyper Panda لكل ما تحتاجه ربة الأسرة من سلع بجودة عالية وسعر متميز، كل هذا وأكثر يمكنكم الإستفادة به من خلال موقع ثقفني بداية من اليوم 29 أغسطس وخلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر أو حتى نفاذ الكميات، وإليكم التفاصيل….

عروض بنده الصفحة الرئيسية على منتجات الألبان

توفر مهرجانات الطازج من بندة خصومات خاصة جداً على أسعار منتجات الألبان المختلفة، وتشمل: خصم خاص على سعر جبن كانتوريل بيري، وتنزيل آخر على سعر الجبن الإيطالية من اسباجو فريسكو، وتخفيض آخر منهم على سعر جبن دي كارمشير من حليب الماعز بالعسل والكرز، هذا بالإضافة إلى خصوماتهم على أسعار جبن حليب الغنم بالثوم، والمدخنة، والحارة، وبالكمأ من ماركة دي كارمشير المميزة.

عروض بنده السعودية 29،30،31 أغسطس

توفر مجموعة بندة السعودية العديد من اللحوم الطازجة المحلية والمستوردة بخصومات مميزة جداً لفترة محدودة، وتضم: خصومات خاصة على أسعار كتف العجل بدون عظم، وتخفيض آخر منهم على سعر فيليه الستيك الأسترالي، وواغيو الأسترالي، وعلى يعر الاستربليون البقري الأسترالي، بالإضافة إلى خصوماتهم على أسعار ستيك الريب أي البقري الاسترالي، وتخفيضات آخرى على اللحوم المستوردة.

عروض بنده السعودية على أسعار المخبوزات Panda

يوفر ماركت بندة Panda في المملكة العربية السعودية لهذا الأسبوع خصومات خاصة على أسعار: خبز البلومر بالحبوب والزيتون من الأمراء، وتخفيض آخر على سعر خبز شابانا اليوناني، وتنزيل حصري آخر على سعر خبز العجين المحمر متعدد الحبوب، وتنزيل آخر على سعر باستيل دي ناتا، وعروض أخرى على أسعار إكلير الكاسترد، وخبز العحين المحمر، وتنزيلات أخرى على أسعار ميني كرواسون الجبنة الفرنسية، وخصم آخر على سعر الكرواسون الفرنسي الطازج بالزعتر، وعلى سعر الكرواسون الفرنسي السادة.

عروض بندة السعودية اليوم بجميع الفروع

تنزيلات حصريةتوجد بفروع بندة ماركت Panda market في المملكة العربية السعودية عدة خصومات خاصة على أسعار: استربليون ستيك واجيو الأسترالي.