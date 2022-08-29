انت الان تتابع خبر أسرار نجاح محشي ورق العنب الناجح على طريقة أشهر شيفات الأكلات الشرقية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر المحشي من اشهر الوجبات الرئيسية وأكثرها لذة وهناك أنواع متعددة للمحشي بمختلف الخضروات ، ولكن يبقى محشي ورق العنب هو الالذ والأشهى ، فمحشي ورق العنب استطاع أن يتربع على عرش جميع الأشخاص بمختلف الجنسيات، بسبب مذاقه الفريد لذلك تبحث ربات المنازل عن طريقة مثالية لاعداده وبدون اي اخطاء للحصول على محشي تاكل أصابعك وراه ولهذا سنقدم لكم أسرار نجاحه والذي أحصرناها لكم من أشهر الشيفات فقط تابعوا التفاصيل واستمتعوا بالمذاق المذهل .

سلق ورق العنب

• السر الأول يكمن في سلق الورق الخاص بالعنب، حيث أننا يجب أن نقوم بسلقه نصف سلقة فقط.

• حتى لا يهترئ منا اأناء القيام بلفه، ولا تنسوا أعزائي أنه ما زال سيوضع ع النار لينضج، وبالتالي سينضج تماماً في تلك الخطوة.

كمية الحشو

• لكي لا يتسرب الحشو خارج المحشي علينا ألا نزيد في الكمية الخاصة بالحشو للمحشي.

• حيث أن هذا يجعل المحشي منظره ليس جيداً، وهناك من لا يطيق رؤيته بهذا المنظر، فعلينا تجنب هذا الأمر.

التصاق المحشي

• لكي نتفادى أمر التصاق حبات المحشي بالحلة من الأسفل، واحتراقه، فيجب أن نضع أي شيء أسفل المحشي قبل القيام برصه.

• فيمكننا وضع بعض من شرائح الطماطم، أو البطاطس، أو حتى بعض من أوراق المحشي نفسه.

طريقة اللف

• يجب أن تعرفوا جيداً أن طريقة لف ورق العنب تشكل فرق كبير جداً في تسويته، فيجب عند اللف القيام بذلك على الجانب الخشن للورقة حتى لا يتناثر الأرز من الورقة أثناء التسوية.

• كذلك عند رص ورق العنب في الحلة علينا أن نجعل كل صف معاكس للآخر، فإذا كان الصف الأول عمودي، فالآخر يكون أفقي، وهكذا.