انت الان تتابع خبر اختبار شخصية يكشف هل أنت طبيعية وعفوية أم لا عبر شكل إصبع الخنصر عنك .. اكتشف المزيد! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ان أصابع اليد تختلف من شخص لآخر من حيث الشكل والحجم وهناك العديد من الخبراء أشاروا إلى أنّ يمكنها أن تكشف الكثير من

وهذا ما يفعله الإصبع الأصغر أو الخنصر فهو يتألف من 3 أقسام وطوله وقصره كل منها دلالته على الصفات والطباع التي يتسم بها صاحبه.

اليك اختبار شخصية الذي يحدد مزاياك من خلال الخنصر.

الجزء الأول هو الأكثر طولاً

إذا كان الجزء الأعلى من الخنصر لديك هو الأكثر طولاً، فهذا يعني أنك تتمتعين بشخصية جذابة وتمتلكين موهبة التحدث إلى الآخرين. كما يشير إلى أنّك تتسمين بالقدرة على مراقبة تصرفات الأشخاص وما يجري في محيطك من أحداث للاستفادة منها. ويدل هذا أيضاً على أنّك تتمتعين بالذكاء وأنه لا يمكن خداعك بسهولة.

الجزء الثاني هو الأكثر طولاً

إذا كان الجزء الأوسط من خنصرك هو الأكثر طولاً، فهذا يشير إلى أنّك تمتلكين ميلاً طبيعياً وعفوياً إلى تقديم المساعدة للآخرين والاهتمام بشؤونهم. كما يعني هذا أنّك تجيدين أخذ القرارات والتخطيط من أجل الوصول إلى أهدافك في كل مجالات حياتك. ويليق بك في هذه الحالة العمل في المجال الطبي.

الجزء الثالث هو الأكثر طولاً

في هذه الحالة تتميزين بالنزاهة والالتزام بالمواقف الصحيحة والسعي إلى إظهار الحقيقة في أي زمان ومكان. كما يشير هذا إلى أنّك تتمتعين بشخصية اجتماعية وتنشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. إلا أنّك تفضلين الحفاظ على حياتك الخاصة بعيداً عن أي تدخل خارجي.

الجزء الأعلى هو الأقصر

يعني هذا أن قدراتك وطاقاتك وتضحياتك لا تحظى بالتقدير اللازم في محيطك الاجتماعي. وهذا ما يجعلك تشعرين بالظلم. كما يدل هذا على أنّك حساسة وسريعة التأثر بالآراء والأحداث.

الجزء الأوسط هو الأقصر

يدلّ هذا على أنّك تتسمين بالعناد وبعدم القدرة على محاورة الآخرين وتقبل آرائهم وإن كان زوجك أحدهم. كما يعني هذا أنّك لا تحبين التغيير ولا تتمكنين من الانسجام بسهولة مع المستجدات التي تطرأ على حياتك.

الجزء الأسفل هو الأقصر

في هذه الحالة تتمتعين بشخصية خجولة وبالبراءة. كما أنّك سرعان ما تثقين بالأشخاص وإن كنت تلتقينهم للمرة الأولى. ويعني هذا الشكل أيضاً أنّك تتفاعلين مع محيطك وتفرحين لفرح الأشخاص المقربين منك وتحزنين لحزنهم.