مش هتشوفيه تاني طريقة التخلص من البرص بدون لمس في 3 دقائق مضمونة ومجربه 100%

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عمر شويل - جدة البرص واحد من أكثر الزواحف الضارة ويعرف البرص بسرعته ووزنه الخفيف وشكله المخيف يسبب الفزع ورائحتها سيئة للغاية والأمراض الكثيرة التي قد تتسبب في انتشارها بتوزيع بيضه بجميع أنحاء المنزل، إلى كونه من الحشرات التى تنتشر فى الأماكن الحارة بشكل كبير لذلك الأسباب ينصح بالتخلص منها بسرعه ، ويصبح التخلص منه هو أمر يصعب على الكثير من السيدات بل والرجال أيضا. كيفية التخلص من البرص بطرق الطبيعية ونعرض لكم بعض الطرق الآمنة للتخلص منه بكل سهولة وتكون طرق آمنه للأطفال وكبار السن. طرق طبيعية للتخلص من البرص زيت عشب الليمون يعتبر من المنتجات الآمنة عند الاستخدام لكنه مكلف ويمكن استبداله بأوراق شاى الليمون ضعي كمية من أوراق شاي في مدخل المنزل وكل ما عليك تغير الأوراق كل يومين. القهوة يبتعد البرص عن الأماكن التى تنتشر فيها رائحة القهوة ضعي كمية من القهوة المطحونة أو تفل القهوة انشرى هذه الأوعية حول المنزل. الثوم والبصل يعد الثوم والبصل من المواد الطاردة للحشرات والابراص أيضا، حيث يمكن تقطيعها ووضعها في زوايا مختلفة من المنزل، وفي الأماكن التي يمكن أن يختبئ فيها. نصائح لإبعاد البرص عن المنزل هناك العديد من النصائح اللازمة لإبعاد الحشرات الضارة عن المنزل نعرضها لكم حافظي على خفض درجة حرارة منزلك إلى نحو 22 درجة مئوية، فلابراص لا تفضل الأماكن الباردة، إذ أن أجسادها لا تستطيع التحكم بدرجة حرارتها، لذا فهي تفضل العيش في الأماكن الدافئة، يفضل فتح النوافذ والأبواب أو استخدام المراوح فقط لخفض درجة حرارة المنزل، إذ يفضل ضبط مكيف الهواء.

لا تتركي أي أطعمة مكشوفة ومتروكة في المطبخ والمنزل، واغلقي خزائن التموين وتفقدها من فترة لأخرى، وتخلصي من سلة المهملات أولا بأول خصوصا عند احتوائها على بقايا الأطعمة.

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