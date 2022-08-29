انت الان تتابع خبر كم باقي على رمضان 1444.. العد التنازلي بدأ استعدوا لاستقبال شهر الخير والبركات والان مع التفاصيل

كم باقي على رمضان 1444 بكل الدول العربية

رياض - احمد صلاح - عدد كبير من المسلمين يريدون معرفة كم باقي على رمضان 1444، وذلك لأنهم يريدون الاستعداد إليهم بكثرة الطاعات، ويكون طبقاً للحسابات الفلكية التي يكشف عنها معهد البحوث الفلكية، وهذا لما له من مكانة كبيرة عند كل المسلمين في كافة أنحاء العالم.

وأعلنت الحسابات الفلكية التي تم إجرائها من خلال معاهد البحوث الفلكية في العديد من الدول العربية، وذلك لمعرفة كم باقي على رمضان 1444 هـ، وأيضاً بدء العد التنازلي على قدوم شهر رمضان المبارك للعام الجديد 1444/2023، ومن المتوقع أن يكون يوم الخميس 23 مارس 2023، ومع اكتمال شهر شعبان 1444 ويستمر 30 يوماً طبقاً للاجتهادات الخاصة بالعلوم الفلكية.