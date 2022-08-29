نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاثنين 29 أغسطس 2022 الطازج وتخفيضات المدارس في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الاثنين 29 أغسطس 2022 هذا الأسبوع بمناسبة العودة للمدارس، تتوفر بالعروض تخفيضات كبيرة على أسعار الخضروات والفواكه كما هو معهود لدى تخفيضات الإثنين بالعثيم، كما توجد عروض خاصة جداً بمناسبة العودة للمدارس في إطار عروض العثيم الأسبوعية والتي تسري أيضاً جنباً إلى جنب مع التخفيضات الطازجة، تفتح أبواب أسواق العثيم من التاسعة صباحاً وحتى الواحدة بعد منتصف الليل، ويمكن لحاملي بطاقة اكتساب الحصول على تخفيضات إضافية، وكذلك الحصول على مشتريات مجانية من خلال نظام النقاط الذي يتيح تبدلها بمشتريات وخصومات إضافية، تعرف على أحدث عروض العثيم اليوم في مهرجان الطازج الأسبوعي.

عروض العثيم الاثنين 29 أغسطس 2022

عاد الطلاب والطالبات إلى المدارس بالمملكة العربية السعودية، بعد أقصر إجازة صيفية مرت عليهم، وفي ذلك الإطار تسابقت الهايبر ماركت المختلفة بطرح أفضل العروض للأسر لشراء أغراض البيت بأفضل سعر، بما يتناسب مع كافة الفئات الاجتماعية ومراعاة الحالات البسيطة بطرح منتجات مخفضة تخص أدوات المدارس والقرطاسية، تجدون في عروض العثيم الأسبوعية كافة ما تحتاجون إليه من منتجات تخص المدارس.

أما عن عروض اليوم الاثنين فتشمل مجموعة من المنتجات الطازجة مثل عرض نصف السعر على الليمون الفيتنامي، برتقال أبو صرة، عنب أحمر كبير، بصل ابيض، تخفيضات عرض الفواكه والخضروات بسعر التكلفة مثل التفاح الأصفر والموز والأفوكادو والعنب الأسود، عرض نصف السعر على الكلمنتينا، اشتري فلفل أخضر حار أو بارد بسعر التكلفة، الثوم وكافة ما تحتاج من خضروات أو فاكهة.

عروض اللحوم اليوم لحم تيس طازج بالعظم، لحم رفيدي بالعظم، لحم خروف بربري بالعظم، تتميز فروع العثيم بلحوم طازجة دائماً وبأسعار مناسبة، احصل على تخفيض نصف السعر على زبدة لورباك الطبيعية، تخفيضات على كريمة الطهي دانا، عصير المراعي طبيعي أطعمة متنوعة حسب الرغبة، جميع انواع المخبوزات الطازجة تجدونها في مخابز زود التابعة للعثيم، الخبز بأنواعه والباتيه والكرواسون، دوناتس بأطعمة مختلفة، التورتات والجاتوهات بأحجام مختلفة.

تخفيضات مهرجان الطازج الأسبوعي

الصور التالية جمعنا لكم فيها أحدث عروض وتخفيضات أسواق العثيم ماركت لهذا اليوم: