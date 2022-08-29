انت الان تتابع خبر ماء الأرز للشعر.. اعرفوا خطوات عمل الوصفة وجهزيها عشان تتبهري بالنتيجة والان مع التفاصيل

فوائد ماء الأرز للشعر

رياض - احمد صلاح - يعدّمن الوصفات التي لها تأثير ايجابي كبير على كل من البشرة والشعر، وإن أكثر من يستخدم ماء الأرز لأغراض تجميلية هم شعوب شرق آسيا بالدرجة الأولى، حيث يروّج للمستحضرات التجميلية بكثرة والتي يدخل بتركيبها الأرز، ويقال أنها تساعد على شد البشرة وتحسين لونها، كما أنها تسهم في تنعيم الشعر وتقويته في حال الاستمرار عليها، كل ما يلزم لهذه الوصفة هو كمية أرز، ماء دافئ وعبوة نظيفة معقمة يفضل أن تكون (بخاخ) ليتم استعمال الوصفة بطريقة صحيحة

للأحماض الأمينية الموجود في حبات الأرز تأثير فعال يسهم في تحسين جودة الشعر من خلال تقويته ومدّه بمغذيات معينة، عادةً ما يتم استخدامه في آسيا للأطفال حديثي الولادة كمطهر طبيعي كما اعتادت الأمهات والجدات هنالك، وتستخدمه الفتيات اليافعات والشابات للعناية بالبشرة، فيه مجموعة من أهم الفايتمينات أبرزها فيتامين ب وفيتامين هاء،كما أنه مشبع بالمعادن المهمة مثل المغانيزيوم والبوتاسيوم إضافةً للزنك.

طريقة استعمال ماء الأرز للشعر

طريقة استعمال ماء الأرز للشعر

• ضعي كمية من الأرز في أي إناء أو طاسة

• واتركيها لمدة ١٢ ساعة

• حتى تخرج منها كل النشويات والمعادن والفيتامينات

• ضعي السوائل التي خرجت في عبوة ويفضل أن تكون “بخاخ”

• يمكنك استعماله بعد أن تقومي بغسل الشامبو من شعرك في الحمام

• ثم تقومي بتدليك فروة الرأس بماء الأرز جيدًا

• اتركيها ٢٠ دقيقة ثم اغسلي الشعر بماء دافئ فقط